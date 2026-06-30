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賴總統：針對重要國際文學獎 建立明確獎勵金制度

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天出席「讓世界讀到台灣—台灣文學外譯的花開時節」交流會暨微型展。圖/總統府提供
賴清德總統今天出席「讓世界讀到台灣—台灣文學外譯的花開時節」交流會暨微型展。圖/總統府提供

賴清德總統今天出席「讓世界讀到台灣—台灣文學外譯的花開時節」交流會暨微型展時表示，「臺灣漫遊錄」榮獲國際布克獎，展現台灣文學持續被世界閱讀、理解與肯定。賴總統強調，未來政府將持續寬列文化預算，推動更完善的機制及建立獎勵制度，並建構國際翻譯與出版國家隊，讓台灣文學與文化在國際上成為無可取代的力量。

賴總統致詞時表示，今天很高興再次見到作家楊双子及譯者金翎，首先要恭喜「臺灣漫遊錄」榮獲國際布克獎，這是台灣文學歷史性的一刻，值得掌聲肯定。從日本翻譯大賞、美國國家圖書獎到英國國際布克獎，很難想像能在短短時間連中三元，這不只是一本書在國際上的漫遊，更是台灣文學持續被世界閱讀、理解與肯定的歷程。而「臺灣漫遊錄」更是學習1930年代日本女性作家所寫出的作品，由此能看出楊双子的寫作功力與筆調的變化萬千。

賴總統說，楊双子曾經公開談到，因為台灣數百年來都面臨外來政權，即便到今天也面對外來強權的威脅，所以認為台灣百年文學的探索與書寫，基本上就是台灣人對自由的百年追求，這句話讓他深受感動。

賴總統說，好的文學需要好的橋梁，因此感謝譯者金翎，在成為Kingmaker的過程中，自己也成為一個King，面對如此充滿歷史及語言層次的作品，透過細膩的翻譯，台灣的歷史記憶與人物情感才能跨越語言的邊界，進入世界讀者的心中，非常了不起。

賴總統表示，一顆種子要長成大樹，需要肥沃的土壤。「臺灣漫遊錄」能結出如此甜美的果實，是文學界與出版界無數前輩們辛勤澆灌的成果。感謝他們守護台灣文學的根，讓後輩擁有源源不絕的養分，站上寬廣的國際舞台。

賴總統提到，去年曾說希望在30年內，台灣在物理、化學、醫學等3個領域至少出現3位諾貝爾獎得主。相信台灣文學也具有無窮潛力，能夠角逐全球文學界的最高殊榮，這是政府與創作者共同努力的目標。

賴總統強調，未來政府會秉持「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的戰略，持續寬列文化預算。不僅要推動更完善的機制，以培育作家和支持創作，也要針對各項重要國際文學獎建立明確的獎勵金制度。同時新增獎勵措施，讓未來獲得國際重要獎項的得主，不只是作者，譯者也會獲得下一本作品的獎勵。此外，也要建構國際翻譯與出版國家隊，繼續強化文學交流及文化外交。

賴總統說，期盼台灣的文學與文化能如同半導體產業一樣，在國際上成為無可取代的力量。

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