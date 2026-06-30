藍營推2400億無人機條例「養」出產業鏈 吳宗憲：回歸年度預算護荷包

國防自主無人載具預算引發朝野攻防。行政院提出2100億元特別條例草案採購無人機，國民黨推出《無人機產業發展條例》草案，預算加碼到2400億元，分成6年、每年400億元，回歸年度預算審查。立委吳宗憲今天強調，支持國防，不代表支持毫無監督的花錢方式，拒絕讓特別條例預算淪為提款機。

兩版草案核心差異在於「花錢買東西」與「花錢養未來」。行政院版偏向預算支出與裝備採購；國民黨版則是投入資本，打造國際競爭力的本土無人機產業。藍營方案明定有條件扶植本土供應鏈，要求關鍵零組件產值在兩年內國產化達50%、四年內達80%以上，避免廠商進口零件「虛掛MIT」進行最後組裝，真正將關鍵技術扎根台灣，讓產業在6年後能靠自己存活。

此外，國民黨版特別把「戰場韌性」納入制度設計，要求生產基地必須分散設置在至少三個縣市，戰備儲存與指揮系統也必須建立分散備援，避免戰時遭遇單一攻擊就導致整條供應鏈癱瘓；同時也規劃建立核心零組件安全認證，嚴格禁用高風險來源產品。

面對綠營批評反對國防，立委吳宗憲表示，無人載具是不對稱戰力不可或缺的一環，在野黨始終堅定支持，但是行政院採用特別預算有規避國會監督、加重財政負擔的疑慮。藍營版本堅持由立法院逐年審查預算，在投入更多資源強化國防的同時也守護人民荷包，讓無人機產業在健全監督下走向穩定發展。

吳宗憲強調，支持國防不是光喊口號，而是要拿出負責任的立法態度，國民黨提出這份發展條例，就是期許政府把國家預算拉回正軌，避免債留子孫，並且在法規更完善、監督更嚴謹之下，帶動無人機產業與國防穩健前行，將無人機產業打造成台灣的下一座護國神山。