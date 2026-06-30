吳志中：台灣持續攜手教廷 將科技力量送到世界角落

外交部政務次長吳志中於教宗良十四世牧職1周年活動表示，台灣將以具體行動呼應教宗「在人工智能時代守護人類」的精神，讓科技成為保障自由與共創繁榮的工具，並持續攜手教廷，將以人為本的科技力量，送到世界最需要的角落。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳志中於29日晚間應邀出席教廷駐台大使館舉辦的慶祝教宗良十四世（Pope Leo XIV）牧職1周年活動，與出席慶祝活動的各界代表共同致賀並傳達祝福。

教廷大使館代辦馬德範（Stefano Mazzotti）開場致詞表示，今年適逢第一批天主教傳教士抵達台灣傳教的400周年，如今天主教教會已成為台灣多元社會不可或缺的一部分，教廷將與包括台灣在內的國際社會，在安全與自由的框架中發展並鞏固教會使命。

吳志中致詞表示，台灣與教廷超過80年的深厚邦誼，是建立在彼此對「自由、人權與人道主義」的共同信念上。教宗今年5月頒布的「偉大的人類」（Magnifica humanitas）通諭，呼籲科技必須服務人類尊嚴、促進和平而非輔助強權壓迫。

吳志中說，台灣作為民主社會及全球半導體與AI供應鏈核心，將以具體行動呼應教宗「在人工智能時代守護人類」的精神，讓科技成為保障自由與共創繁榮的工具。展望未來，台灣將持續與教廷攜手，將以人為本的科技力量，送到世界最需要的角落。

外交部表示，中央研究院院長陳建仁夫婦也親臨慶祝活動會場致賀，活動另有台灣政府部會、各國駐台使節、天主教會及其他宗教界代表等百餘位賓客出席。