【重磅快評】百元便當吃相難看 林淑芬何不食肉糜？

民進黨立委林淑芬日前抱怨立法院百元便當很難吃，「民間也沒有100元便當」、「吃不到好吃的便當是尊嚴問題」，引發熱議。林淑芬隨後澄清發言被簡化，她本意並非要「吃更貴的便當」，而是希望檢討立法院長期未調整的採購制度，並自爆立法院預算低，經常得跟行政院各部會「交換便當」。網友諷刺，林淑芬何不食肉糜，「便當之亂」凸顯的不是尊嚴問題、而是傲慢問題。

外界最有感的，莫過於林淑芬那句「民間也沒有100元便當」，直接戳破大立委與小百姓的平行時空。根據yes123求職網去年調查顯示，若不分上班或休假，每月個人外食總花費約8081元，換算下來一天269元，顯示每餐百元左右仍是許多人的開銷。

百元便當仍是小老百姓的日常，大立委卻深感委屈，若想吃好料，林淑芬大可自費外食，何必如此委屈自己。放眼林淑芬的五股、蘆洲選區，街上處處可見低於百元的便當，林淑芬吃著公帑便當，卻忘了自己應該「為民喉舌」，而不是當個「舌尖上的立委」。

林淑芬將百元便當上綱到「立法院的尊嚴問題」，其實正是對「尊嚴」二字的極大侮辱。國會議員的尊嚴，建立在能否為人民嚴格把關預算、能否制定出福國利民的法案、以及能否展現問政能力，而不是計較吃到100元或120元的便當。

林淑芬一方面抱怨立法院出國經費增加、吃便當的預算卻只有100元，另一方面又把吃不飽、吃不好當成尊嚴受損的藉口。將「口腹之慾」與「國家機關尊嚴」綁架的情緒勒索，暴露出其心中真正關心的，根本不是民意，而是自己的午餐。

更令人搖頭的是，她自爆立法院委員會人員去跟行政院各部會「交換多20元的便當」，這種「特權蹭飯」才是真正傷害立法院的尊嚴。通膨肆虐、物價飛漲，基層民眾為了省下幾十元午餐費而精打細算，國會議員卻在冷氣房裡，嫌惡由人民納稅錢埋單的百元便當不夠高檔、不夠有尊嚴，令人瞠目結舌。

面對排山倒海的批評，林淑芬試圖將焦點轉移至「採購制度」與「部會蹭便當」的困境，宣稱立法院不該依賴行政機關的便當，但這個澄清適得其反。立法院的便當採購制度可透過行政庶務來處理，林淑芬不循正常管道改善，反而在議會殿堂大發厥詞，才會引發反感。

林淑芬聲稱談的是制度，第一時間卻留下「立委嫌百元便當」印象，事後再多解釋都愈描愈黑。這場風波最後證明，問題不是便當價錢或菜色，而是林淑芬與民眾的距離。

天下沒有白吃的午餐，立委邊吃邊嫌公費便當，這種「吃相難看」的嘴臉，若不是太傲慢、就是太白目。