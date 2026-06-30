洪孟楷：鞭刑降低犯罪、減少被害者 真正減輕整體健保負擔

民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳今表示，國民黨立法院黨團想要提出鞭刑入法公投，未來可能衍生行政訴訟、健保資源相關問題。提出鞭刑公投的國民黨立委洪孟楷指出，鞭刑降低犯罪的發生、減少被害者，長期來看才是真正減少整體健保負擔的最佳方式。

洪孟楷表示，推動鞭刑打詐公投，從來不是從個人或政黨立場出發，而是希望透過制度設計，保障守法人民、有效嚇阻重大犯罪，降低犯罪發生率。以新加坡為例，鞭刑並非私刑，而是在法治架構下的法定刑罰，由專業法官依法判決，執行方式、器具、適用對象及醫師評估都有明確規範，完全依循法律程序辦理。保障好人、讓犯罪者受到制裁，才是法治精神。

洪孟楷指出，任何刑罰都可能歷經司法救濟程序，並非只有鞭刑；判決確定後，就應依法執行。社會真正該討論及各政黨應該關心的，應該是如何有效嚇阻犯罪、怎麼樣能夠讓犯罪率降低。過去幾年詐騙橫行，就是執政黨消極不作為，難道還要阻止人民透過公投自救嗎？

洪孟楷說，重大犯罪帶來的不只是司法成本，更包括被害人的心理創傷、復健照護及家庭失能等龐大社會成本。若能透過更具嚇阻力的制度降低犯罪、減少被害者，從公共政策角度來看，才能真正降低整體社會成本，減輕醫療與健保負擔，遠比所謂鞭刑所增加的醫療成本低更多。

洪孟楷表示，減少被害者，才是真正減輕健保負擔。否則詐騙害人家破人亡、虐童性侵害造成一輩子心理創傷，被害人的精神科、復健、家庭崩潰成本，誰在算？所以降低犯罪的發生，減少被害者，長期來看才是真正減少整體健保負擔的最佳方式。