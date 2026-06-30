檢視無人機版本 國安人士提補足原建軍需求等3標準

藍白立院黨團與政院均提出無人機條例版本，國安人士今天表示，評估各版本可行性，包括是否補足原無人機需求、符合原採購與成軍時程，以及兼顧國防裝備與產業能量等3標準；若未符3標準，僅以產業發展為名或改列年度預算拖延建軍，都是「玩假的」。

行政院會18日通過國防自主無人載具採購特別條例草案，編列所需經費上限新台幣2100億元的特別預算。國民黨團擬提「國防自主無人載具科技發展及採購條例」，以年度預算分6年編列、預算總金額2400億元；民眾黨團版本以財政紀律為前提，回歸公務預算，不讓特別預算常態化。

國安人士今天下午表示，可從3項標準檢視各版本是否可行，首先是能否補足先前「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案中有關無人機的不足。國防部所提政院版本已將相關需求納入，涵蓋具急迫性及必要性的戰力建置，亦是經國防部與友方共同研議的重要項目，若在野版本未反映這些需求，就不是真正支持國防建軍。

其次是能否滿足原規劃的無人機採購及成軍時程。國安人士指出，無人機從建立生產線、裝備生產到採購招標，都需要一定時間，但與無人機相關的法案都已延宕，若朝野所提新版本無法對應既有採購需求、數量及建軍時程，即使內容不同，也只是「玩假的」。

國安人士表示，第3是能否兼顧國防裝備需求與產業量能建立。朝野所提無人機條例草案，若打著支持產業發展名義，卻排除國防裝備採購及產業量能建置的必要性，就是「打著產業之名反對產業發展，打著支持國防之名杯葛國防」。

至於預算編列方式，國安人士說，採特別預算可一次啟動相關量能建置，若改採逐年編列年度預算，將面臨預算審議延宕風險，以115年度中央政府總預算審議為例，現已延宕約300天，若未來都出現延宕情況，恐讓無人機的建軍期程大幅拉長。

國安人士指出，目前包括國防預算在內的年度預算，都曾因立法院審議延宕而受影響，因此若主張改列年度預算，應先說明如何確保未來不再重演預算審議延宕情況，否則難以確保建軍進度。

國安人士表示，從3項標準就可檢視朝野所提無人機版本的差異，而政院推動無人機特別條例草案的目的，就是要補足先前在野黨通過的國防特別條例中欠缺的無人機戰力項目；若無法補齊相關裝備需求，也無法確保生產量能與成軍時程，就背離立法目的，難稱是真正支持國防與產業發展。