白憂鞭刑衍生健保資源疑慮 國民黨團：醫療行政費用應由犯罪人埋單

針對國民黨立委洪孟楷提出的鞭刑公投，民眾黨立法院黨團表示，未來可能衍生行政訴訟、健保資源相關問題。對此，國民黨團書記長林沛祥說，尊重民眾黨疑慮，不過未來若有鞭刑，執行過程衍生的醫療、行政或相關費用，理所當然應該由犯罪人自己負責、埋單。

林沛祥指出，民眾黨所提出不同的疑慮，黨團給予高度的尊重，畢竟任何重大刑事政策都值得充分討論，不過，真正需要被照顧的是受害者，不是加害者；如果未來真的有鞭刑制度，執行過程衍生的醫療、行政或相關費用，理所當然應該由犯罪人自己負責、自己埋單，而不是動用全民的健保資源，更不能再讓受害者替加害人付第二次代價。

林沛祥認為，公平正義不是讓加害者少受一點苦，而是讓受害者多得到一點公道。不能讓受害者流眼淚，最後卻還要納稅人替加害人付醫藥費，這樣的正義，人民恐怕很難接受。

林沛祥說，黨團尊重不同意見，也願意持續討論制度設計，但有一個原則不能改變，就是「犯罪的人自己承擔責任，受害的人得到公平正義」，這才是人民期待的司法。