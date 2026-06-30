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接見日本中華聯合總會 賴總統：深化安全韌性為台日注入更多動能

中央社／ 台北30日電
賴清德總統（後右）30日下午在總統府接見「日本中華聯合總會回國致敬團」，賴總統致詞時，肯定團員對台日交流的貢獻。中央社
賴清德總統（後右）30日下午在總統府接見「日本中華聯合總會回國致敬團」，賴總統致詞時，肯定團員對台日交流的貢獻。中央社

賴清德總統今天接見「日本中華聯合總會回國致敬團」表示，台灣近年經濟、民主及國際競爭力表現獲國際肯定，未來將持續與日本深化安全與韌性、經濟安全與科技合作，以及人民與地方交流3大面向合作，盼僑胞持續發揮橋梁角色，為台日友誼注入更多動能。

賴總統下午在總統府秘書長潘孟安僑委會委員長徐佳青等人陪同下，接見「日本中華聯合總會回國致敬團」。他致詞表示，日本中華聯合總會1946年創立以來，分會遍布日本主要城市，凝聚僑社力量，也透過舉辦大阪春節祭、台灣祭等活動，讓更多日本友人認識、了解台灣。僑界積極投入公益慈善與地方事務，贏得日本主流社會的敬重，台日情誼才能不斷深化。

總統表示，去年台灣的經濟成長率達到8.76%，人均GDP已經超越日本、韓國，預估明年台灣可以進入世界前20大經濟體。台灣的民主指數和自由度評比都名列亞洲第2，今年的世界競爭力評比，台灣排名是全球第4名，創下歷年來最好成績。

他說，台灣在各領域的表現都受到國際社會肯定，也跟日本等理念相近國家，不斷深化夥伴關係。去年台灣和日本簽署數位貿易協議與地區海關合作備忘錄，讓雙方的合作邁向新里程碑。未來將朝3個面向繼續努力，包括安全與韌性、經濟安全與科技合作，以及人民與地方交流，讓台日友好關係創造更豐碩成果。

他表示，台灣正積極提升全社會防衛韌性，台日之間可以相互交流經驗，共同因應各項挑戰。台日不僅要在半導體與人工智慧（AI）領域攜手並進，更要將合作觸角延伸到淨零排放以及次世代通訊等前沿領域，共同研發創新，促進彼此的繁榮發展。

總統指出，未來台日深化合作的3個面向，都需要僑胞大力支持，尤其在促進人民與地方交流方面，除了政府積極推動觀光、體育等交流活動，僑胞長期在日本各地深耕發展，都是台日之間重要的橋梁。期待未來一起努力，為台日的友誼發展注入源源不絕的動能。

賴清德 僑委會 潘孟安 日本

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