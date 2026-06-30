逼免扞格 賴士葆拆無人機產業升級與500億國外採購兩提案

朝野無人載具相關提案陸續出爐，國民黨立委賴士葆今也提出「無人載具產業升級發展條例」、「國防戰略無人載具國外採購暨技術合作特別條例」2個草案。賴士葆表示，前者是提供誘因，讓國內廠商製造高階無人機，後者為匡列500億元跟其他先進國家購買無人機，從中吸取技術，能達到國內技術升級。

賴士葆表示，他提的二個條例目的都是為了要提升國內無人機產業發展，但若是要獎補助國內廠商，屬於經濟部業管項目，經費應回歸年度預算，但軍用無人機採購，屬於國防部業管，也有急迫性，有特別預算的需求；為避免扞格，他才會分兩個案子提案。

賴士葆說，「無人載具產業升級發展條例」與國民黨團的「無人載具科技發展」有一些重疊，但他所提的版本比較具體，包括研發的支出、生產設備、投資的抵減、股東投資抵減、個人投資所得稅抵減、高階人才股票緩課，以及產業合作、鬆綁、資安的管制等。

針對租稅優惠，賴士葆說，建立研發支出25%投資抵減（5年）、生產設備3%-5%投資抵減、法人股東投資20%抵減，以及個人投資金額50%所得減除，同時建立高階人才股票緩課及認股權憑證制度，全面強化業者投資誘因。

對於「無人載具國外採購暨技術合作特別條例」，賴士葆則說，台灣目前有200多家無人機廠商，但是都有一個問題，現在做的比較低階，高階的沒有。考量美國等其他國家於高階戰略無人機、衛星資料鏈等領域具備先進技術，才以採購美國及其他國家所產製之先進戰略無人載具為主軸。

賴士葆表示，透過購買國外，包括美國、法國等其他國家，甚至於烏克蘭，與他們購買技術並且答應移轉，其中草案中明定每一採購案均應附加技術移轉及工業合作（offset）條款，工業合作價值不得低於採購契約金額之40%，並就特別預算提撥不低於10%，專供技術接收、產業化及維修能量建立之用。