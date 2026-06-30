指外界描述有落差 逾30名經貿辦人員聲援楊珍妮：盼完整事實反映全貌

行政院政務委員、貿易總談判代表楊珍妮因涉職場霸凌遭停職。部分經貿辦成員共同聲明指出，楊珍妮雖有嚴格要求的一面，但私下關心從不缺席，與外界偏頗描述有落差，即使經貿談判工作具急迫性且高壓，辦公室也從未出現惡劣粗俗言語，多以戰友相待，盼完整反映事實全貌。

行政院經貿談判辦公室副談判代表顏慧欣因病離世，傳出她生前遭遇職場排擠，行政院26日公布外部委員調查結果，認定楊珍妮持續以冒犯的負面方式否定顏慧欣與經貿辦人員意見並打斷發言，造成冒犯性的不友善工作環境，導致他們身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌。

依據「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，行政院長卓榮泰決定7月1日起，停止楊珍妮一切職務。

本報今日取得一份聲明，署名「逾30位、近7成經貿談判辦公室與楊政委共事過同仁的共同心聲」，盼透過文字說明在辦公室的實際工作情形及親身感受。

聲明中指出，楊珍妮常說「沒有完美的人，只有完美的團隊」，她凡事親力親為，上至談判細節，下至行政庶務，並與團隊並肩完成各項任務。面對談判工作的壓力，她總是勇於承擔責任，不擺出主管架子。雖然在工作上有嚴格要求的一面，但私下對同仁的關心與照顧從不缺席。

聲明中提到，十多年來下屬的婚喪喜慶，她都盡力參與給予祝福慰問。許多同仁在身體或家庭遇到困難時，都曾感受到她真摯的支持與溫暖。公事之餘，政委也常與下屬餐敘，或買飲品點心慰勞大家的辛勞;下班前也常到同仁座位前關心同仁工作情況，希望同仁不要太晚回家。凡此種種皆與外界偏頗描述有相當落差。

此外，聲明中提及，經貿談判辦公室長期面對國際政治經濟情勢的高度變動，緊急事項頻繁。為及時應處瞬息萬變之談判現況，長官指令必須直接及果斷。每位同仁在工作壓力下難免有情緒起伏，此為各類組織普遍存在的現象。

聲明表示，然而，即便工作強度再高，辦公室內從未出現惡劣粗俗的言語，同事之間多以戰友相待。十餘年來，辦公室整體呈現的工作氛圍，更多是相互扶持，全體同仁以高效率之模式，共同致力於將任務完成，並在彼此需要時隨時提供協助。

聲明最後提到，尊重調查程序，也尊重每位個人提出陳述的權利，盼以上說明能更完整反映事實全貌；文末也附註，由於本聲明僅為個人行為，不代表行政院經貿談判辦公室正式立場，合署人亦婉拒採訪，敬請見諒。