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監委：追國民黨政治檔案延宕近6年 政院應督促改進

中央社／ 台北30日電
監委今天說，依法規定，政治檔案應移歸國家。聯合報系資料照
監委今天說，依法規定，政治檔案應移歸國家。聯合報系資料照

監委今天說，依法規定，政治檔案應移歸國家。但促轉會發現國民黨仍有黨內政治檔案未通報，國發會等承接機關未積極運用法律賦予權限，也未與司法機關有效合作，使相關檔案審定工作延宕近6年，行政院應督同主管機關改進。

監察委員范巽綠、林郁容、高涌誠今天透過新聞稿表示，依促進轉型正義條例規定，政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案者，有主動通報義務；經促轉會審定為政治檔案者，應移歸為國家檔案。另依政治檔案條例規定，經促轉會審定為國家檔案者，應於指定期限內移歸檔案局管理。

監委說，政治檔案並非任何政黨得以自行處分或長期占有的私有財產，而是人民理解威權統治歷史、還原歷史真相、保障知情權及深化民主法治的重要公共資產。只有完整徵集、妥善保存並依法開放政黨持有政治檔案，才能完整落實台灣轉型正義工程。

監委指出，促進轉型正義委員會於民國109年起主動調查國民黨未通報持有政治檔案工作，並於111年5月提交行政院「任務總結報告」指出，國民黨於促轉條例施行後，雖在107年向促轉會通報4.3萬筆政治檔案，但促轉會發現國民黨仍未通報組織工作會、大陸工作會等黨內單位政治檔案，且國民黨數次函復促轉會稱「無其餘檔案可通報」。

監委說，促轉會於111年4月認定國民黨黨工A有規避、拒絕或妨礙調查情形，依促轉條例規定裁罰黨工A，並於111年5月將事證移送台北地檢署偵辦。其中行政法院定讞判決認定，黨工A曾協同政大人員前往國民黨板橋庫房清點檔案，且知道政大清點整理託管清冊檔案有工作會檔案，但為規避促轉會調查，卻不實陳述；而政大人員曾進入板橋庫房，目擊大量裝箱檔案及移動式檔案櫃。

監委說，促轉會及承接政治檔案業務的國發會及所屬檔案管理局，面對國民黨消極態度，經等待協商未果，而於114年9月起發函命國民黨配合辦理，但國民黨屢以辦理黨內選舉及無人力可配合為由拒絕。

監委表示，國發會等承接機關未積極運用促轉條例所賦予的調查、封存、攜去及留置權限，並與司法機關建立有效合作機制，使工作會檔案審定為政治檔案的工作延宕近6年，相關珍貴檔案長期處於可能流失、毀損或滅失風險；而台北地檢署自111年5月促轉會告發後，幾無釐清案情作為，難謂已積極履行刑事訴訟法偵查職責。

監委表示，檔案管理局人員雖已於115年5月26日依促轉條例第15條規定，至板橋庫房攜去國發會114年9月15日函請國民黨提供的226箱工作會檔案，對還原歷史真相及落實轉型正義而言，是遲來且關鍵一步；但取得檔案並不是終點，而是後續審定、保存、修復、數位化、移歸及開放應用工作起點。

監委說，國發會應儘速召集學者專家及相關機關，建立明確審定時程，確認檔案內容、數量及保存狀況，對具政治檔案性質者依法命其移歸國家檔案，並定期公開辦理進度。

監委 國民黨 政院

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