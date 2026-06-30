【重磅快評】可負擔住宅 莫被選舉算計卡關

桃園市政府力推「可負擔住宅」的政策，早在5月下旬在市議會獲跨黨派三讀通過，行政院卻在日前發函，以「涉及民眾權益且案情複雜」為由延長核定期限。攸關年輕人安身立命的居住正義遭卡關，外界很難不去聯想，是否因為年底地方選舉將至，中央不願意讓桃園市長張善政的政績再添一樁？

「可負擔住宅」是介於「租屋（社會住宅）」與「一般自有住宅」之間的新型態居住模式。其核心精神是「去商品化」與「防套利」，主打讓婚育家庭以合理價格取得長期居住權及制度保障的使用權，使住宅回歸自住本質；因此鎖定的是25歲至45歲的婚育家庭，以市價五至六折的價格，提供「永久居住權」而非完整所有權。房屋登記在市府名下，購屋人不得轉租、不得藉由市場炒作獲利，未來若要移轉，也只能透過政府指定平台，依制度規定的價格機制辦理。

簡單說，這是用「去商品化」的方式，把房子的居住功能與投資功能切開來，讓真正想成家的年輕人，能用負擔得起的價格買到可以長住的家，而不是把房子當成投機商品。

這個構想當然不是完美無瑕，它的設計複雜，牽涉信託、融資、產權登記等新興制度，也涉及內政部、金管會、財政部等跨部會權責。其他有待化解的質疑點包括因政策為了防止炒作，採取前期信託機制，由桃園市住宅及都市更新中心擔任受託管理角色，有民眾擔心，名義上是買房，實質上更像高價向政府購買「長期使用管理權」，且定價相較於一般地上權並不算便宜。但也有人認為雖然限制多，比起傳統地上權住宅通常只有50-70年期限更有保障，民眾取得的是可永久居住、可依法繼承居住權益。

此外，房屋屬於信託產權且無法拿到自由市場法拍，會否影響銀行放貸意願。民眾也擔心由於政策規劃由建商透過容積獎勵捐建，在利潤被市府壓縮、售價受政策限制，建商會不會在營建品質上偷工減料，這些都是地方政府必須把關之處。

由於這項政策涉及住宅法制、信託架構、金融融資、財務風險及民眾權益保障等跨部會議題，行政院認為有必要延長審查期限，以釐清制度設計及後續執行的可行性。話雖如此，審查審慎，不代表可以無限期拖延。如果中央真心認同居住正義的價值，更可積極召開跨部會會議、逐項討論、加速核定；如果遲遲沒有具體進度，把公文「放在冰箱裡」，外界難免質疑，是專業審查還是政治操作。

高房價始終是民怨之首，也影響到年輕人的婚育率乃至出生率。別說房價高不可攀的台北市，以桃園機場捷運A20站周邊為例，不少新成屋總價已達1400萬元以上，部分建案甚至突破兩千萬元；相較之下，「可負擔住宅」規畫的房價是市價的五到六折，含車位預估約700萬至900萬元。這中間的差距，對一般受薪家庭而言，可能就是「敢不敢生小孩」、「要不要在這座城市紮根」的關鍵。

一個能讓年輕家庭以可負擔的價格、用相對輕鬆的房貸壓力安頓下來的制度，理當是跨黨派都該支持的方向。居住正義不應該分藍綠，也不該被選舉的算計綁架。中央若對制度設計有疑慮，不妨攤開來談、限期給出審查結果與具體修正方向，而不是用「案情複雜」作為模糊的擋箭牌，任由政策懸而不決。