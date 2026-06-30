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黃國昌遭爆狗仔案恐牽涉貪 林楚茵指3大偵辦方向：政治加害者少裝無辜

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨發言人、立委林楚茵則透露凱思國際可能涉及的三大偵辦方向，並強調黃國昌咆哮掩蓋不了人證、物證及金流等鐵證。圖／聯合報系資料照
民進黨發言人、立委林楚茵則透露凱思國際可能涉及的三大偵辦方向，並強調黃國昌咆哮掩蓋不了人證、物證及金流等鐵證。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席黃國昌捲入跟監偷拍爭議，遭鏡週刊涉貪罪證輪廓浮現，民眾黨發言人張彤今批，黨檢媒三位一體的熟練組合技，實在爐火純青。民進黨發言人、立委林楚茵則指凱思國際可能涉及的三大偵辦方向，並強調咆哮掩蓋不了人證、物證及金流等鐵證，「政治加害者」的黃國昌少在那邊裝無辜。

林楚茵表示，黃國昌被北檢傳訊，不只是「狗仔跟監」這麼簡單，一個人頭公司「凱思國際」，牽扯出嚴重的國家安全問題，可能涉及三大偵辦方向，首先「國家安全法」部分，派狗仔集團跟拍政敵、指揮央廣前工程師肉搜資料，「這些情資最後流向哪裡？有沒有替境外敵對勢力蒐集或刺探公務秘密？」

林楚茵說，「反滲透法」部分，凱思國際相關金流累計超過3千萬，核心帳房被傳出潛逃中國。這些匯款背後是什麼目的？有沒有受到滲透來源的指示、委託或資助？至於「貪汙治罪條例」部分，黃國昌在立法院質詢台雅集團案，宣稱「幫了很多忙」，當天凱思國際就入帳200萬，這之間有沒有對價關係？

林楚茵說，黃國昌做了這麼多見不得光的勾當，還妄想喊「抹黑」就能全身而退，但咆哮掩蓋不了人證、物證及金流等鐵證，「政治加害者」的黃國昌少在那邊裝無辜，大家都看膩了。

黃國昌 林楚茵 北檢 民眾黨

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