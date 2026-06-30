政委楊珍妮遭認定職場霸凌 7成經貿辦同仁出聲：外界描述存在落差

針對經貿談判辦公室（OTN）職場霸凌案調查結果，逾30名、約占七成曾與政務委員楊珍妮共事的經貿談判辦公室同仁共同發表聲明，表示希望還原辦公室實際工作情形與親身感受，並強調尊重調查程序及每位當事人陳述意見的權利，但盼外界能更完整了解事實全貌。

該份聲明指出，多數同仁長期共同的經驗是，楊珍妮相當關心並照顧同仁。她經常表示「沒有完美的人，只有完美的團隊」，工作上凡事親力親為，從談判細節到行政庶務皆親自投入，並與團隊共同完成各項任務。面對談判工作的高度壓力，她勇於承擔責任，不擺主管架子。

也有同仁表示，雖然楊珍妮對工作要求嚴格，但私下對同仁的關懷從未缺席。十多年來，無論同仁婚喪喜慶，她都盡力參與並給予祝福與慰問；不少人在身體或家庭遭遇困難時，也曾獲得她真誠的支持與關心。此外，楊珍妮也常利用公務之餘與同仁餐敘，或購買飲品、點心慰勞大家，下班前也經常主動關心同仁工作進度，希望大家不要太晚下班。

該聲明認為，這些實際互動經驗與外界部分描述存在相當落差。

更也有同仁也指出，國際經貿談判工作本質具有高度急迫性及高壓特性。經貿談判辦公室長期面對快速變化的國際政治經濟局勢，緊急事項頻繁，為即時因應談判進展，主管下達指令必須直接且果斷。在高壓工作環境下，每位同仁難免會有情緒起伏，這也是各類型組織普遍存在的現象。

不過，該聲明強調，即使工作強度再高，辦公室內從未出現惡劣、粗俗的言語，同仁之間始終以戰友相待。十多年來，辦公室整體工作氛圍以相互扶持為主，全體同仁透過高效率合作完成各項任務，並在彼此需要時隨時提供協助。

最後該份聲明表示，尊重行政調查程序，也尊重每位當事人提出陳述的權利，希望透過這份共同聲明，讓外界更完整理解經貿談判辦公室的工作環境及實際情況，作為社會各界了解事件全貌的另一項參考。