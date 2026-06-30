無人機條例朝野各提版本 許宇甄：預計周五一併付委審查

因應行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨、民眾黨也陸續提出自家版本。國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄今日表示，朝野各自無人機條例版本預計於本周五在院會一併交付委員會審查，也包括民進黨立委鍾佳濱版，國民黨立委賴士葆會依後續程序處理。

立法院今中午舉行程序委員會，並未確定周五院會議程。許宇甄於會後受訪時指出，行政院版無人機特別條例草案目前僅是暫緩處理，預計將於周五院會與其他版本一併交付委員會審查，也包括鍾佳濱版，賴士葆提出的相關草，會依後續程序處理案。

許宇甄說，政院版草案目前規劃由立法院外交及國防委員會審查；國民黨版本則傾向由經濟委員會與外交及國防委員會採聯席審查。

此外，針對國民黨推動的公投案進度，許宇甄表示，黨團提出的「鞭刑」及「重啟核電」兩項公投案，預計於本周五院會處理。重啟核電公投案文字已確認完成，將正式提案送交院會；民眾黨方面，除先前提出的交通建設相關公投案外，「移轉投票」公投案也將列入院會議程。

許宇甄表示，依目前規劃，周五院會將處理國民黨兩項公投案及民眾黨一項公投案，共計三案。相關公投案若經院會通過，將依「公民投票法」規定送交中央選舉委員會辦理後續作業。