聽新聞
0:00 / 0:00
楊珍妮7月1日起停職 卓榮泰：今天會完成人事作業
行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病離世，外界質疑其生前遭行政院政務委員、總談判代表楊珍妮職場霸凌。行政院日前公布調查結果，認定12項調查事項中有2項構成職場霸凌，行政院長卓榮泰並拍板楊珍妮自7月1日起停止政委職務。卓榮泰今天出席捷運三鶯線通車典禮時表示，「今天會完成人事作業。」
行政院昨天表示，卓榮泰已約見楊珍妮，就上周五公布的行政調查結果進行談話。楊珍妮重申日前提出的六點聲明，並表示將持續說明主張、捍衛個人名譽。行政院依「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」完成調查後，決定自7月1日起停止楊珍妮政務委員職務。
卓榮泰今天出席新北捷運三鶯線通車典禮，面對媒體詢問楊珍妮停職案進度時，僅簡短回應，「今天會完成人事作業。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。