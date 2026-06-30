快訊

午後雷雨來了！5縣市大雨特報 防強陣風、落石

「勞保年金可拋棄」新措施上路！避免弱勢喪失社會救助資格

是你嗎？1至2月期統一發票千萬特別獎 尚有四張未兌領

聽新聞
0:00 / 0:00

楊珍妮7月1日起停職 卓榮泰：今天會完成人事作業

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
行政院長卓榮泰今出席捷運三鶯線通車典禮時針對楊珍妮職場霸凌案表示，今天會完成人事作業。記者張策／攝影
行政院長卓榮泰今出席捷運三鶯線通車典禮時針對楊珍妮職場霸凌案表示，今天會完成人事作業。記者張策／攝影

行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病離世，外界質疑其生前遭行政院政務委員、總談判代表楊珍妮職場霸凌。行政院日前公布調查結果，認定12項調查事項中有2項構成職場霸凌，行政院長卓榮泰並拍板楊珍妮自7月1日起停止政委職務。卓榮泰今天出席捷運三鶯線通車典禮時表示，「今天會完成人事作業。」

行政院昨天表示，卓榮泰已約見楊珍妮，就上周五公布的行政調查結果進行談話。楊珍妮重申日前提出的六點聲明，並表示將持續說明主張、捍衛個人名譽。行政院依「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」完成調查後，決定自7月1日起停止楊珍妮政務委員職務。

卓榮泰今天出席新北捷運三鶯線通車典禮，面對媒體詢問楊珍妮停職案進度時，僅簡短回應，「今天會完成人事作業。」

卓榮泰 楊珍妮 顏慧欣

延伸閱讀

楊珍妮涉職場霸凌 卓揆決定7月1日起停止其政委職務

行政院長卓榮泰處置霸凌案 楊珍妮職務自7月1日起停止

認定霸凌 楊珍妮明起停止所有職務

楊珍妮停職前再發聲明！批有心人士未審先判 不排除採法律途徑

相關新聞

無人機預算朝野角力戰 政院邏輯前後經得起考驗？

藍白公布各自無人機條例版本，均主張回歸年度預算，綠營反應強烈，批無人機法案若採年度預算將增加業者焦慮，年度財政負擔大增將排擠社福教育等公共支出；令人納悶的是，無人機法案一年預算約400億元，總統賴清德日前提出年花3800億元成長津貼政策、立法院通過7800億元軍購特例，怎不見政院擔心會排擠其他公共支出？

無人機條例朝野各提版本 許宇甄：預計周五一併付委審查

因應行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨、民眾黨也陸續提出自家版本。國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄今日表示，朝野各自無人機條例版本預計於本周五在院會一併交付委員會審查，也包括民進黨立委鍾佳濱版，國民黨立委賴士葆會依後續程序處理。

楊珍妮7月1日起停職 卓榮泰：今天會完成人事作業

行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病離世，外界質疑其生前遭行政院政務委員、總談判代表楊珍妮職場霸凌。行政院日前公布調查結果，認定12項調查事項中有2項構成職場霸凌，行政院長卓榮泰並拍板楊珍妮自7月1日起停止政委職務。卓榮泰今天出席捷運三鶯線通車典禮時表示，「今天會完成人事作業。」

台灣之子陳水扁又發「特赦試卷」 考驗台獨金孫賴清德

特赦，曾是前總統蔡英文沒有完成的「阿扁試卷」；如今，這份試卷又被擺到賴清德總統桌上，成為蔡賴必須共同面對的「歷史共業」。但這個難題，對賴總統可能更尷尬一點。 前總統陳水扁日前公開喊話，賴總統過去赦扁的主張，不知道是否還算數？與其說「喊話」，語句更像「叫板」，幾乎是直接要求賴清德兌現承諾。

陳菁徽曝：勞動部社群維運連年得標商 竟有兒少性交易案前科

115年度中央政府總預算近期還在審議當中。國民黨立委陳菁徽今天在臉書爆料，勞動部的「歲出用途累計表」統計，截至今年五月底，勞動部累計支出早已高達1076億元，其一筆365萬的社群維運標案，連年得標廠商負責人，竟然有兒少性交易案前科。

4千億北宜高鐵核定在即 藍綠交鋒、前政委憂配套不足恐白花

高鐵延伸宜蘭計畫案進入行政院核定階段，但雜音仍多，行政院前政委吳澤成擔心高鐵建設配套不足，民眾搭乘意願不高，4千億元恐怕白花。對此，縣政府及藍營縣長參選人吳宗憲都表示支持高鐵，但涉及路線整合等技術問題，希望交通部多溝通協調，綠營縣長參選人林國漳陣營請中央儘速核定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。