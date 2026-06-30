民進黨：呼籲韓國瑜返台踐行承諾 支持無人機特別預算

藍白兩黨近日提出「無人機條例」並堅持回歸常態性年度預算編列，民進黨發言人林楚茵今天表示，國防自主與不對稱戰力的建置具高度迫切性，呼籲在野黨全力支持行政院版「國防自主無人載具採購特別條例」草案，切勿因政治杯葛延宕國防建軍期程。

林楚茵指出，國民黨版本雖提出6年2400億元，卻要求納入年度預算，民眾黨則主張金額不設限但須逐年編列，若硬將每年約400億元的無人機經費匡列於常態年度預算，在總預算額度固定下，勢必嚴重排擠社福、教育及地方建設等民生經費；更何況，年度預算每年皆需重新編列、審查，不僅無法確保國軍建軍政策的穩定與延續，更會引發國內無人機業者對市場的嚴重焦慮與不確定性，阻礙產業長遠投資。

林楚茵說，行政院版無人機預算採2100億元特別預算方式編列，完全遵循過往「海空戰力提升計畫採購特別條例」等前例，同樣須送立法院完整審查並接受審計嚴格監督，絕無規避監督之說，唯有透過特別預算讓資金一次到位、提供長單保證，才能成功建立非紅供應鏈，促使產業安心投入，建構不對稱戰力。

林楚茵呼籲，立法院長韓國瑜剛訪美返台，在美訪問時多次高喊台灣應發展無人機，回台後應言行一致展現院長高度，積極協調並盡速通過行政院版無人機特別條例，向國際社會展現台灣自我防衛的堅定決心，讓台美無人機產業成為不可或缺的戰略夥伴。