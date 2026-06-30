盧鄭韓相繼訪美 羅廷瑋：國民黨加強對美溝通 阻民進黨挑撥離間

台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜先後完成訪美行。國民黨立委羅廷瑋表示，國民黨的策略就是加強對美國溝通，不探究盧秀燕會不會訪美，因為國民黨是一致的，加強對美溝通。

羅廷瑋說，國民黨的策略就是加強對美國溝通，國民黨整體一致。到目前為止，不管盧秀燕，還有鄭麗文、韓國瑜，多次訪美，就是要展現決心，告訴國人不是一味反美，而是要告訴大家國民黨負責任的加強溝通，且也要跟國人特別報告，為什麼要加強溝通。

羅廷瑋表示，如果退出了溝通，老死不相往來，就會增加美國對國民黨的疑慮、誤會，進而造成民進黨能夠從中挑撥離間、見縫插針，甚至對於經貿、國防等，都會影響到中華民國發展。所以國民黨一定要擔起責任，整體一致、分進合擊，加強對美溝通。