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外交部：對與宏都拉斯復交持開放態度 不預設前提

中央社／ 台北30日電
宏都拉斯總統阿斯夫拉。法新社
宏都拉斯總統阿斯夫拉。法新社

宏都拉斯外交部日前指未與台灣官方交涉復交事宜，中國稱宏國是澄清台灣謊言。外交部今天駁斥中國不實言論，並指外交部政次陳明祺接受外媒專訪提到中國可能施壓宏都拉斯接近台灣，台灣則對重啟友誼保持開放態度，對台宏關係不設前提。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，宏都拉斯外交部24日在社群媒體發文表示，宏都拉斯並未就復交與台灣官方進行任何官方協商或對話，中國外交部25日表示，中方注意到宏都拉斯政府已對「台灣當局的謊言」做出澄清。

外交部發言人蕭光偉指出，針對中方就台灣與國際社會交往的不實言論，外交部予以嚴正駁斥，他強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這已是國際公認的事實及台海客觀現狀，中國無權置喙。

蕭光偉進一步表示，中國以虛假承諾與空洞口號騙取宏都拉斯外交轉向，非但沒有為宏國帶來經濟利益，反而面臨產業急速崩潰、人民嚴重失業及雙邊貿易失衡等惡果，這才是真正的欺世謊言。

蕭光偉說，外交部政務次長陳明祺之前接受宏都拉斯媒體專訪時表示，從過往的國際經驗觀察，中國可能正以經濟、金融及政治壓力阻止宏都拉斯接近台灣。台灣對於與宏都拉斯重啟友誼始終抱持開放態度，並願意在互信、互惠及共同繁榮的基礎上，重新建立合作關係。

蕭光偉強調，台灣作為全球可信賴的合作夥伴，一向秉持開放立場與世界各國深化民主友盟關係，與宏都拉斯各界友人也持續保持良好互動。針對台宏關係的未來發展，台灣仍將以一貫開放、務實與不預設前提的立場，在總合外交及榮邦計畫的政策指導下，基於平等互惠原則持續推動。

外交部 宏都拉斯 中方

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