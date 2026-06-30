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民眾黨團無人機條例出爐 「回歸公務預算」不匡列預算上限

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
民眾黨立法院黨團記者會說明黨團版本「無人機發展條例」。民眾黨團／提供
民眾黨立法院黨團記者會說明黨團版本「無人機發展條例」。民眾黨團／提供

民眾黨團29日將黨團版本《強化國防自主暨無人機產業發展條例》草案送至立法院議事處，並於30日召開記者會說明。黨團總召陳清龍表示，民眾黨主張就無人機發展回歸年度公務預算，不以特別預算方式辦理，實際經費由行政部門依財政狀況及實際需求，遵守《財政紀律法》前提下編列。

為避免特別預算常態化、違反財政紀律，陳清龍說明，民眾黨團版本草案以財政紀律前提，有三大特色：

第一，不讓特別預算常態化，無人機條例回歸公務預算。第二，無人機產業涉及多交通部民航局、經濟部、國防部等多部會，黨版草案建立明確「指揮體系與分工」，避免各部會各自為政、讓產業無所適從。第三，為避免劣質廠商侵吞國家補助，黨版條例制定明確罰責。

有關條文內容，副總召王安祥說明，草案重視建立「可信任供應鏈(Trusted Supply Chain)」，希望協助台灣無人機產業打入國際，同時達成軍民通用技術及無人機產業發展的立法目的。明定主管機關權責，一般無人機產業發展由「經濟部」主管，涉及國防運用事項則由「國防部」負責。

草案規範設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」，委員會成員由相關部會首長與立法院提名的專家學者共同組成，負責監管無人機產業發展，將委員會開會情形、案由、議程及決議內容定期公開，讓全民共同監督。

草案要求每四年提出一次無人機產業發展綱領，每兩年檢討修正；內容包括產業發展及關鍵績效指標、關鍵技術自主化及國產化目標、先進空中運輸、可信任供應鏈、法規調適、市場發展及人才培育等事項，並由委員會審議通過、行政院核定後送立法院備查。

草案指出，國防部應優先使用國產、低成本、高性能無人機；若廠商提供產品不符契約，可進行抽驗，廠商須負保固及瑕疵擔保責任，確保廠商履約。此外，以不正、不法手段取得補助的廠商，須負損害賠償責任，並導入懲罰性賠償；涉及刑事責任者，主管機關也應將其移送檢察機關偵辦。

草案並要求經濟部會同相關機關，建立超視距飛行、夜間飛行、群飛等管理制度，並全面盤點空域，區分禁止、限制、申請及限高開放等不同類型。

草案內容亦建立完善的測試場域制度，包括測試場域、示範區及試飛資料回饋機制，並要求建立通訊、抗干擾、夜飛、群飛等測試制度，同時將軍用與民用試飛場域分開管理，作為未來法規修正及技術研發的重要依據。

草案指出，政府應協助產業開拓國際市場、整合產業鏈，並透過《產業創新條例》及國發基金等既有制度提供租稅、融資及投資協助，不需要另立新法。另應建立完整產業資料庫，全面盤點供應鏈、關鍵零組件及國產化程度，落實非紅供應鏈檢測。政府各部門無人機採購也應納入共同供應契約。

民眾黨團 無人機 陳清龍

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