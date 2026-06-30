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鏡週刊再爆黃國昌涉貪罪證輪廓浮現 民眾黨轟黨檢媒三位一體爐火純青

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席黃國昌捲入跟監偷拍爭議，傳出其涉及凱思國際金流罪證輪廓浮現。民眾黨發言人張彤今天表示，黨檢媒三位一體的熟練組合技，實在是已經到爐火純青的地步，對於這種甘為政治工具的報導內容，「相信其他媒體會善盡查證責任。」

鏡週刊報導，黃國昌遭到指控透過凱思國際養狗仔跟監政敵，台北地檢署日前首度以被告身分傳訊到案說明。檢方目前偵辦重點聚焦在凱思國際實際主導者及狗仔指揮鏈等，「偵訊凱思及狗仔部分，大有鞏固黃國昌是凱思實際負責人的意味，為偵辦涉貪罪證打好基礎。」

此外，民眾黨前主席柯文哲前攝影官潘俊霖今天也在臉書發文指出，檢方傳訊黃國昌看似針對狗仔案不斷追問，「實際上應該是在替涉貪汙罪埋伏筆、打基礎」，由於很難擺脫涉貪的對價關係，只要檢方確認凱思國際的實際負責人就是黃國昌，「凱思收受臺雅集團的匯款就跟他有關，即可進一步鞏固他涉貪的罪證。」

針對上述言論，張彤今天回應，黃國昌上周都還不清楚為何被傳喚，鏡報就已經先通靈、搶先報導，最後偷偷摸摸改標重新上架新聞，結果今天換鏡週刊接力，繼續往黃國昌身上潑髒水，「這一套黨檢媒三位一體的熟練組合技，實在是已經到爐火純青的地步。」

張彤指出，故事編得太過頭，還是終究會翻車，「可能是發現一直以編的劇本太過荒謬，今天鏡週刊連提都不敢提先前大肆渲染的『海外不明金流』、『違反國安法』、『反滲透法』，恰恰證明其報導毫無事實根據，只是純屬惡意抹黑。」

張彤表示，對於這種毫無媒體公信力、甘為政治工具的垃圾周刊，「其所報導的荒誕內容，相信其他媒體會善盡查證責任，別跟著未經證實的內容隨之起舞，更不要淪為散播不實訊息、操作輿論的傳聲筒。」

黃國昌 民眾黨 鏡週刊 貪汙

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