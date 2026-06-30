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郭昱晴挨批「告洋狀」 洪毓祥：公費出國應團結而非分裂

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長韓國瑜（前右二）結束訪美行程返抵桃園機場，副院長江啟臣（前右一）前往桃園機場接機。記者葉信菉／攝影
立法院長韓國瑜（前右二）結束訪美行程返抵桃園機場，副院長江啟臣（前右一）前往桃園機場接機。記者葉信菉／攝影

民進黨立委郭昱晴日前隨立法院韓國瑜訪美，卻藉機當面向美方指在野惡意阻當軍購，挨批告洋狀。同樣隨團的民眾黨立委洪毓祥今表示，郭昱晴確實有在會場做這樣的表達，韓國瑜率領跨黨派立委以公費出國，「就我的立場而言，就是要展現團結的個體，而不是一個分裂的群體。」

郭昱晴日前在臉書發文表示，她向美方表示，藍白在野聯手阻擋「無人機特別條例」，並用英語寫下「他們在美方面前說一套，回到台灣立法院卻做另一套，後續就看他們如何行動。」

洪毓祥表示，郭昱晴在會場的確有這樣表達，但他認為，韓國瑜率領跨黨派立委以公費出國，大家應該展現團結的個體，而不是一個分裂的群體，自己也有向美方官員表達，希望我國對美軍購盡速交貨，既然立法院通過7800億元特別條例，美國總統川普就要盡快核准第二批軍購，「我們絕對強烈支持台灣國防，也支持我國國防自主韌性、發展不對稱戰力。」

洪毓祥表示，立法院絕對支持台灣的國防預算，而針對相關軍事預算的編列情形，他有跟國民黨立委賴士葆提出共同看法，「軍購的延遲，是否請美方盡速交貨，美國不管參眾兩院議員、白宮相關部會官員，也都是異口同聲地承認」，對方承認軍火工業製造能力的確有所不及，同時也承諾會敦促美國相關軍火製造商交貨進度。

有關美國對台第二批軍售進度，洪毓祥透露，白宮官員有向訪團成員表明，盡管川普有多方面考慮因素，但是並非把台灣當作交易籌碼，「他們在多方考慮之下，應該還是會進行，時程有所延遲很正常」，況且川普任內核准對台軍售金額為歷屆美國總統最高，這點請大家放心。

此外，民眾黨團今天提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，明定國防部應該優先採購我國製造低成本、高性能無人機，外界關注是否等同將美國製無人機排除在外。洪毓祥表示，此行拜會美國行政部門的時間很短暫，美方官員並無要求台灣「買什麼特定的東西」。

民眾黨團副總召王安祥說，民眾黨團希望優先採購我國低成本、高性能無人機，「不過我們沒有排除任何可能，只是希望國防部定期檢討可信任供應鏈等」，而就未來整個無人機產業的發展來講，初期還是會外購一些技術層次未到的部分，或者是採用供應鏈的方式生產製造，「還是希望透過挹注資金，發展自己的無人機產業。」

郭昱晴 洪毓祥 韓國瑜 立法院 訪美

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