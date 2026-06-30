暗網兜售公文曝蕭美琴私酒免查 外交部：檢討收發管理防堵駭侵

監察院26日公布監委林文程、賴鼎銘及葉宜津的調查報告，就外交部公文屢在暗網遭兜售一事，證實外交部有13件公文外洩，包含時任駐美代表蕭美琴返國時，透過外交部要求關務署免於私酒查驗；外交部發言人蕭光偉今（30日）在例行記者會表示，全面檢討公文收發與使用管理，落實防堵駭侵。

蕭光偉表示，外交部對於資安保密及公文收發流程均十分重視，對於監察院的調查結果與建議，虛心接受並持續精進；當時已就暗網兜售的相關文件內容，立即進行調查，釐清狀況，並依政風機構 維護公務機密 作業要點的規定，通報政風機構處理，並強化電子公文系統資安防護。

蕭光偉指出，除了與相關部門密切保持協調聯繫的合作，外交部已經持續對此全面檢討並強化公文收發與使用管理機制，並執行相關應處及改善措施，以落實防堵駭侵行為，之後將持續精進各式資安防護與監控作業，以防範新型態的駭客攻擊手法。

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