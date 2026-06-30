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監院認證外交部機密資料流暗網販售 林沛祥：吳釗燮怎麼看？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮（前）。圖／聯合報系資料照片
國安會秘書長吳釗燮（前）。圖／聯合報系資料照片

監察院昨日公布調查結果，認定我國外交部多項公文、文件被外流到暗網販售。國民黨立院黨團書記長林沛祥今日公開質疑，國安會秘書長吳釗燮怎麼看待整件事情？他也質疑背後有外交黑幕，到底是國安、資安出現漏洞，還是刻意隱瞞內容？籲相關單位主動向全民解釋，監察院也應介入調查。

我國外交部多項公文、文件被外流到暗網販售，監察院昨日公布調查結果，認定本案遭洩漏文書共13件，也具中國敵對勢力組織化運作特徵，資安署與廉政署應檢討。

時任外交部長吳釗燮諮議何仁傑被控提供機敏資料給民進黨前黨工黃取榮，再傳送給中共情治單位，一審遭判刑8年2月，但到了二審卻逆轉無罪。

針對我國外交部機密資料外流被認證，林沛祥說，這應該問何仁傑，副總統蕭美琴赴捷克被跟蹤，據說這個情報是共諜外洩的情報（消息），是從美國CIA那邊過來的。何被無罪釋放，這問題不應該問國民黨團，問吳釗燮也可以，吳釗燮怎麼看待。

林沛祥說，有13份公文外洩，包括超買，而超買這件事情也值得大眾討論，為何會超買、怎麼會超買、超買了些什麼，這些都是值得全民懷疑的地方。不單單只知道13份公文洩密，更需要知道裡面有什麼內容？為什麼會有這麼誇張的事情？到底是國安、資安出了問題？裡面的內容為什麼要保密到最後面才出來？這又是另外一個外交黑幕，應主動出來向全民解釋，或監察院應該介入調查。

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