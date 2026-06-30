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社群平台淪販毒天堂？立委呼籲修法防堵網路販毒漏洞

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委林月琴（右二）、陳培瑜（左二）上午在立法院召開「社群平台淪為販毒天堂？防堵網路販毒漏洞，修法守護兒少安全」記者會，呼籲建立跨部會聯防機制，強化網路毒品資訊移除、限制接取及平台責任，提升政府即時應變能力，共同關注網路毒品防制及兒少數位安全，打造兒少數位防毒安全網。記者曾學仁／攝影
立委林月琴（右二）、陳培瑜（左二）上午在立法院召開「社群平台淪為販毒天堂？防堵網路販毒漏洞，修法守護兒少安全」記者會，呼籲建立跨部會聯防機制，強化網路毒品資訊移除、限制接取及平台責任，提升政府即時應變能力，共同關注網路毒品防制及兒少數位安全，打造兒少數位防毒安全網。記者曾學仁／攝影

立委林月琴、陳培瑜上午在立法院召開「社群平台淪為販毒天堂？防堵網路販毒漏洞，修法守護兒少安全」記者會。出席包括更生少年關懷協會秘書長江元凱、台北市基督教勵友中心研發督導黃億華、台灣青年民主協會理事長楊姿潁等人。

近期行政院因應毒駕事件頻傳，提出多項毒品防制修法，展現政府打擊毒品犯罪的決心。然而隨著暑假即將到來，青少年使用網路及社群平台的時間增加，網路販毒已成為毒品防制的新挑戰。販毒者利用暗語、暗號及隱晦訊息規避查緝，透過社群平台快速散布毒品資訊，使兒少更容易接觸毒品資訊與交易管道，現行制度亟需補強。立委林月琴主張建立跨部會聯防機制，強化網路毒品資訊移除、限制接取及平台責任，提升政府即時應變能力，從源頭降低毒品資訊擴散風險，讓孩子在暑假期間也能擁有更安全的網路環境，共同關注網路毒品防制及兒少數位安全，打造兒少數位防毒安全網。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

立委林月琴（中）、陳培瑜（左）上午在立法院召開「社群平台淪為販毒天堂？防堵網路販毒漏洞，修法守護兒少安全」記者會，呼籲建立跨部會聯防機制，強化網路毒品資訊移除、限制接取及平台責任，提升政府即時應變能力，共同關注網路毒品防制及兒少數位安全，打造兒少數位防毒安全網。記者曾學仁／攝影
立委林月琴（中）、陳培瑜（左）上午在立法院召開「社群平台淪為販毒天堂？防堵網路販毒漏洞，修法守護兒少安全」記者會，呼籲建立跨部會聯防機制，強化網路毒品資訊移除、限制接取及平台責任，提升政府即時應變能力，共同關注網路毒品防制及兒少數位安全，打造兒少數位防毒安全網。記者曾學仁／攝影

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