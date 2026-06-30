社群平台淪販毒天堂？立委呼籲修法防堵網路販毒漏洞

特赦，曾是前總統蔡英文沒有完成的「阿扁試卷」；如今，這份試卷又被擺到賴清德總統桌上，成為蔡賴必須共同面對的「歷史共業」。但這個難題，對賴總統可能更尷尬一點。 前總統陳水扁日前公開喊話，賴總統過去赦扁的主張，不知道是否還算數？與其說「喊話」，語句更像「叫板」，幾乎是直接要求賴清德兌現承諾。

2026-06-30 13:31