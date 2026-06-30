林沛祥：顏慧欣此等高級文官都遭霸凌 民進黨執政潛規則？

行政院政務委員、貿易總談判代表楊珍妮，因部分行為被政院認定構成職場霸凌，7月1日起停職。國民黨立院黨團書記長林沛祥今日表示，不應為了讓政院經貿辦副總談判代表顏慧欣霸凌案落幕，找個替死鬼出來，期待知道真正內幕，並質疑政府內部還有多少外界不知道的霸凌案？

楊珍妮因部分行為被政院認定構成職場霸凌，7月1日起停職。楊珍妮昨晚透過聲明表示，調查欠缺正當程序，主管未能採納同仁建議不能視為霸凌，她並質疑外界抹黑來自特定來源，企圖影響結果，對於有心人士未審先判，不排除採取法律途徑。

林沛祥說，他個人滿訝異，楊珍妮講出這麼嚴厲的話，去年這時，楊珍妮是全國矚目、對美談判的大將，但今天楊珍妮居然為了捍衛自己的名聲，擬要採取法律行動。

林沛祥說，在此案上，行政單位、行政高層應審慎以對，不應為了趕快讓顏慧欣霸凌案落幕，找個替死鬼出來。期待知道真正的內幕，如果連顏慧欣此等的高級文官都會受到霸凌，到目前為止在執政黨、在政府裡，到底有多少外界不知道的霸凌案？或者職場霸凌已變成民進黨執政的潛規則？行政團隊應好好面對，須向全國人民說明。

國民黨立委羅廷瑋說，民進黨尤其卓榮泰的策略就是「棄車保帥」，楊珍妮完全沒有悔意，甚至想要背水一戰。要批評的、要監督的，就是官僚體系反應遲鈍、制度性失靈，以及病態的高壓職場文化，在民進黨的執政過程中愈演愈烈。他提到謝宜容霸凌案，要的是真正制度性的改革，真正能讓公務人員盡情在職場上揮灑。