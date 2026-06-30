挺藍版無人機條例 趙少康：民進黨別拿特別預算亂搞

因應行政院2100億元「國防自主無人載具採購特別條例」，國民黨黨版昨出爐。中廣前董事長趙少康表示，支持台灣全力發展無人機、提升國防戰力，但反對把國防變成民進黨的提款機。國民黨團提出的版本，將無人機發展預算納入年度預算，分六年編列2400億元，不但總額更高、期程更長，也更符合長期發展的需求。

趙少康指出，從烏俄戰爭到最近的美以伊衝突，全世界都看得很清楚，無人機已經成為現代戰爭最重要的不對稱作戰武器之一。早在2021年，他就主張台灣應該全力發展自己的無人機產業。台灣面對的是不對稱作戰環境，與其花大錢買少量高價武器，不如發展屬於自己的「無人機海戰術」。透過大量、低成本、高機動性的無人機，建立足以嚇阻敵人的不對稱戰力。

趙少康說，台灣編列這麼大筆預算向美國採購高價無人機，如6億美元買4架MQ-9B，是否真的符合台灣需求？與其把錢一直送到國外，為什麼不把更多資源投入國內自主研發，當然與美國技術合作落地生根又是另外一回事。

趙少康說，台灣有這個能力，把這些預算交給工研院、國防大學等研發單位，結合台灣優秀的民間科技人才，再加上半導體晶片製造技術、硬體配件製造，台灣的整體實力，絕對禁得起國際競爭，才是真正符合國家長遠利益的方向。過了這麼多年，終於看到無人機發展條例即將進一步討論，他相信發展無人機產業，本來就應該是朝野共同的目標。

趙少康也說，行政院提出五年2100億元的無人機特別條例，看起來是在拚國防，實際上又是熟悉的劇本「特別條例、特別預算、舉債埋單。」這幾年民進黨從前瞻建設到疫情預算，再到各種重大政策，動不動就使用特別預算，原本應該是例外，如今卻已經變成常態。

趙少康批評，明明可以透過正常預算、正常監督來推動，民進黨卻偏偏又要走特別條例、特別預算的老路。說穿了，就是想藉由特別條例降低監督力道。過去綠能如此，現在連國防也想比照辦理，就只想拿人民的納稅錢讓「綠友友們」賺得盆滿缽滿。反觀國民黨團提出的版本，將無人機發展預算納入年度預算，分六年編列2400億元，不但總額更高、期程更長，也更符合長期發展的需求。

趙少康重申，他支持台灣全力發展無人機、提升國防戰力，但反對把國防變成民進黨的提款機。「我們要的是台灣無人機國家隊，不是民進黨分贓國家隊。」