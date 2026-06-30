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政院不滿無人機用年度預算 林沛祥：產業需要長期發展

聯合報／ 記者屈彥辰陳柄亦／台北即時報導
國民黨立法院黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，針對行政院不滿無人機發展以年度預算處理，國民黨團書記長林沛祥說，一次性的2100億對產業較像大補丹，但對產業長期發展跟品質並不是妥當的方式。記者屈彥辰／攝影
國民黨立法院黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，針對行政院不滿無人機發展以年度預算處理，國民黨團書記長林沛祥說，一次性的2100億對產業較像大補丹，但對產業長期發展跟品質並不是妥當的方式。記者屈彥辰／攝影

國民黨立法院黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，台中市長盧秀燕昨特地北上夜會藍委並溝通想法。國民黨團書記長林沛祥說，盧秀燕高度肯定，未來有要修改之處可再以修正動議方式處理；針對行政院不滿無人機發展以年度預算處理，林沛祥說，一次性2100億對產業較像大補丹，但對產業長期發展跟品質並不是妥當的方式。

立法院上周封殺行政院提出，預算規模達2100億元的無人機採購特別條例草案，政院昨又表示，如果無人機建軍完全依賴年度預算，不僅建軍進度可能受影響，也將使國內產業難以掌握長期訂單與投資規劃，增加業者的不確定性與焦慮，影響產能布局與技術投入。

林沛祥今說，產業發展非一蹴可幾的，譬如台積電，是幾十年來不斷去做，只靠5、6年的發展，他認為對產業的培養遠遠不夠。為何要用年度預算每年培養，因為一次性的2100億對產業較像大補丹，但對產業長期發展跟品質並不是妥當的方式。

林沛祥說，如果要認真發展國防產業，這是跨部會的合作，不管是短期、中期，把無人機產業好好發展起來，跟上國際，服務我方自己的需求，同時也跟全世界合作、競爭。

國民黨立委廖偉翔表示，年年編才穩定，年年審才負責，產業要的是可預期、可持續。有專家、產業的人出來講，年年穩定編、年年受監督，廠商也才敢投資、敢擴廠。特別預算是撥一次就斷，最不穩定的，年年攤在國會被檢視是負責任，而不是缺點。

盧秀燕昨日夜會藍委，就無人機條例交換意見。林沛祥表示，盧秀燕對國民黨團版無人機發展條例草案高度肯定，不只有採購，還包含產業發展。

林沛祥說，盧秀燕也認為未來如果有些可以斟酌修改的地方，還有修正動議可用，整體的精神「採購加產業發展」且提高規格，確認非紅供應鏈，讓整個基礎建設包含多元化衛星、抗干擾通訊、無人機指揮、美軍認證等，全部都納在裡面。

羅廷瑋說，盧秀燕非常關心這次無人機條例草案，「她永遠都會告訴我們尊重黨團的自主」，讓黨團能有更多空間發揮。最後要交由黨團繼續充分討論，生出最後的版本，不會依照哪一個縣市首長的版本為主，有自己的主體性。

媒體關注此次溝通是否有僵局，林沛祥說，主要是透過智庫跟個人，以及請多位有專業的委員共同商量後決定的，過程和諧快速。

林沛祥 無人機 政院

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