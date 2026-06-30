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酸蔣萬安「媽寶市長」 張景森改口：非批評、是討論安全上學環境

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
行政院前政務委員張景森。圖／聯合報系資料照
行政院前政務委員張景森。圖／聯合報系資料照

行政院前政務委員張景森日前稱北市約4成家長用汽機車接送小孩「無怨無悔要養出媽寶！」北市長蔣萬安昨被問看法則說家長接送孩子考量，除安全、可能是覺得親子相處蠻珍貴時間，引發張景森再貼文酸蔣萬安「媽寶市長的『幸福接送論』。」也引發網友熱議，難道南部縣市家長沒接送小孩？

張景森今又在臉書貼文，表示他昨天的「媽寶城市的『幸福接送論』」，為了避免大家把焦點放在黨派或個別政治人物身上，他把昨天文章裡所有人名都拿掉，也把「台北市」改成「各縣市」。真正應該討論的，不是誰被批評，而是到底要不要打造一個讓家長放心、孩子可以安全走路上學的城市環境。

張景森說，家長接送孩子，當然有很多現實原因，其中最主要的就是擔心交通安全與治安。可是市長聽到這件事，真正該問的不是「如何讓更多家長有時間接送」，而是為什麼家長不放心讓孩子走路上學？城市的道路、治安、交通管理、學校周邊環境，到底哪裡出了問題？政府應該怎麼做，才能讓父母放心放手？

張景森說，更嚴重的是，如果政府把接送小孩包裝成幸福政策，就會忽略一個基本事實：校門口愈多汽機車接送，交通就愈混亂，孩子就愈不能安全步行，於是更多家長只好接送，形成惡性循環。家長接送不是解方，很多時候反而是問題的一部分。

「親子相處當然重要，但孩子上學路上需要的，不只是被父母一路護送，而是學習認路、守規矩、判斷風險、和同學同行，逐步建立獨立生活能力。」張提到，如果住家到學校步行不到十分鐘，孩子仍然每天被汽機車接送，這恐怕不是幸福，而是把孩子訓練成離開父母就不會生活的人。

張認為，政府真正該做的事情，是建立安全通學路、改善學校周邊交通、減少校門口汽機車壅塞，設置行人優先區、通學巷、導護系統、社區見守、警察巡邏與交通工程改善。所以，今天討論孩子能不能走路上學，問題不是家長愛不愛孩子，而是城市有沒有能力讓孩子安全上學。

他說，真正成熟的市長，不會把家長接送說成幸福政策；真正有高度的市長，會把「孩子可以自己安全走路上學」當成城市治理的基本指標。政府需要的，不是鼓勵更多父母接送孩子；需要的是讓父母放心放手，讓孩子安全、健康、獨立地走路上學的城市環境。

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