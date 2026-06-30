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轟鄭英耀最壞教育示範！羅廷瑋：謊稱身體不適 向立院請假卻南下輔選

聯合報／ 記者屈彥辰陳柄亦／台北即時報導
教育部長鄭英耀請假昨日立法院教文委員會會議，卻前往彰化縣陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。圖／聯合報系資料照片
教育部長鄭英耀請假昨日立法院教文委員會會議，卻前往彰化縣陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。圖／聯合報系資料照片

教育部長鄭英耀請假昨日立法院教文委員會會議，卻前往彰化縣陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程，教育部稱經召委同意後完成請假程序，與外界所稱健康因素無關。立院教文委員會召委羅廷瑋今日批鄭英耀說謊，給全國家長、小孩及老師最不良的示範。

立法院教文委員會昨日原定審查「校事會議」相關辦法及「國民教育法」等案，教育部次長張廖萬堅出席進行詢答。鄭英耀被抓包以「身體不適」為由請假未出席，實則前往彰化陪同陳素月跑行程。教育部表示，事先向召委辦公室說明並獲同意後辦理請假。

羅廷瑋今日表示憤怒、譴責，媒體採訪時，教育部公然說謊，稱是召委同意，教育部長以及教育部做全台灣最壞的示範。可以看到直播跟質詢的畫面，立委葛如鈞質詢時，鄭英耀親口說身體最近不好，當天許多教育部同仁還拜託他，讓鄭能多休息，會議過程稍微喘息。到下午審查法案時，鄭也跟他講要先離席，因身體不適。

羅廷瑋表示，他昨天提供出來20幾秒的影片，是他親自送鄭英耀出去，關心鄭要多休息，結果鄭欺騙他的關心跟體諒，他無法接受，鄭親自帶頭示範說謊、欺騙，成為全國家長、小孩及老師最不良的示範。這一記鐵拳重重打在老師、教育。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，大家非常擔心教育，鄭英耀帶頭說謊，上樑不正下樑歪，是不是所有老師都可以說謊？

前總統陳水扁發文，指賴清德總統當總統前承諾要特赦。林沛祥說，賴總統表裡不一，路線時常換來換去，讓全國人民疑惑且心裡覺得很不舒服。賴總統任台南市長，曾呼籲時任總統馬英九特赦陳水扁，現在賴總統已為總統，期待一路走來、始終如一的政治人物，但可惜沒有看到。如果賴總統不願特赦陳水扁，是不是陳水扁的保外就醫期限等各方面，應嚴格執法？如果要特赦，也請趕快把話講清楚。

在立法院經費稽核委員會中，民進黨立委林淑芬說便當100元又覺得很難吃、沒尊嚴等。林沛祥說，他想辦法要飲食控制，不然的話他都吃光光，他不知道她的要求，但100元已經可以吃到很好，歡迎來基隆吃好吃的，100元真的可以吃到不少東西，尊重她對於食物的要求跟想法，訂100元的便當有法規或各方面限制的存在。

鄭英耀 羅廷瑋 陳素月

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