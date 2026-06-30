【重磅快評】朝野無人機條例怕比較？李文忠說了實話

藍白公布各自無人機條例版本，均主張回歸年度預算，綠營反應強烈，批無人機法案若採年度預算將增加業者焦慮，年度財政負擔大增將排擠社福教育等公共支出；令人納悶的是，無人機法案一年預算約400億元，總統賴清德日前提出年花3800億元成長津貼政策、立法院通過7800億元軍購特例，怎不見政院擔心會排擠其他公共支出？

在行政院提出2100億元、採特別預算編列的政院版「國防自主無人載具採購特別條例」後，藍白也將提各自版本，國民黨版的「國防自主無人載具科技發展與採購條例草案」條文共24條，分成軍用、民用無人機，並以年度預算方式分6年編列，一年約400億元，總計2400億元；民眾黨將提「強化國防自主暨無人機產業發展條例」草案，著重在國防自主及無人機產業發展，回歸年度預算，採購金額未限制。

眼看藍白各自提出版本，政院心急，找綠媒訪無人機產業者發聲，擔心若未以特別預算處理，業者擔心「有一餐沒一餐、打帶跑」；行政院則強調，透過大量採購及長期訂單提供產業穩定發展的預期，帶動廠商研發、擴充產能與技術創新，在野黨版本採年度預算編列，不僅大幅增加年度財政負擔，也可能排擠社會福利、教育等其他重要公共支出。

民進黨政府偏愛特別預算，但應知有所節制。行政院原本提出高達1.25兆元的全面性國防特別預算，但在立法院藍白席次優勢主導下通過7800億元，只准美軍購、刪除國產，不能說全無斬獲，這7800億元就是特別預算，民進黨抓大不放小，後續衍生無人機條例，民主政治總是要講折衝協調，行政院提2100億元的國防自主無人載具採購特別條例草案，擺出大小通吃的態勢，不容在野黨提出版本，難道是怕比較？

行政院反對在野黨版本最可笑的理由是擔心納年度預算會排擠社福教育等公共支出，這是何等荒唐！如果一年400億元無人機預算會排擠社福教育等公共支出，行政院是不是忘了，總統賴清德上月才提出0至18歲每月5000元「成長津貼」大支票，這也是納入年度預算，衛福部估每年約需2000億元，如果計入行政院人口對策新戰略18項鼓勵生育配套措施，政府每年需投入3800億元，這金額是無人機法案的9.5倍，行政院怎不擔心排擠？

更別忘了，成長津貼經費雖納年度預算，但卻是用發布行政命令的方式推動，理由是擔心在立法院遭在野黨干擾或修改，說穿了，其實是逃避立法院監督，只想要送立法 「備查」即可，這不是先斬後奏？是什麼？行政院說經評估，台灣一年GDP超過32兆元，3800億元只佔1%，預算規模在國家財政可負擔範圍內，因此不會排擠其他施政支出。

話說回來，如果3800億元支出不會排擠其他施政支出，在野黨的版本也不過一年編400億元，又怎會排擠其他公共支出？行政院說話前難道都不先打草稿？

更可議的是，特別預算眼前不會排擠其他施政支出，但錢不會平白從天上掉下來，雖然現在帳面上不會產生排擠，但日後仍將產生間接排擠效應，民進黨不斷用特別預算花錢，其實就是擠壓未來舉債空間，如果納入常態年度預算編列，至少還有監督把關的機制，難怪綠營的退輔會前副主委李文忠說了老實話，認為國民黨版本優於政院版，比政院版完整且高明，二者可折衷、合併。

至於無人機業者的憂慮，這正是在野黨版本強項，在野黨主張經濟部為主管機關，正可以透過提供長期保障框架，優化合約機制，輔以跨部會專案輔導，以實際作為化解產業的不確定性與業者焦慮，這是政府要做的事，而不是一次性編了2100億元特別預算就收工；納入常態預算，正是確保主責人員隨時起袖子幹實事，才能真正厚植國防自主量能。