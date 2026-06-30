怨100元便當難吃？ 林淑芬澄清：不是為了吃更貴 盼採購制度與時俱進

民進黨立委林淑芬近日被曝光一段影片，提及立法院的便當很難吃等。林淑芬今天表示，她的原意不是為了要求吃更貴的便當，而是希望建立一套符合現況、兼顧採購效率與市場實務的制度，讓委員會行政工作能夠順利運作，也讓立法院的採購制度與時俱進。

林淑芬在影片中說，「每天都在換便當啦！立法院的便當很難吃，100元、民間也沒有100元的便當，然後很難吃的便當，去跟行政院換他們比較好吃的，去跟各部會換他們比較好吃的便當，能看嗎？漏氣死了。」

林淑芬今天說明，近日外界對她提及立法院100元便當議題有所討論，甚至將發言簡化為「100元便當沒有尊嚴」，這並非事實，也非她的原意。真正希望討論的是立法院會議便當採購制度長期未調整，已衍生許多實務問題，亟需立法院正視。

林淑芬表示，由於立法院便當預算較低，所以經常出現立法院委員會人員跟行政院各部會要求交換便當，立法院作為國家最高民意機關，沒有必要因為採購制度長期未調整，而經常依賴跟行政機關交換便當來解決問題，這已經損及立法院形象，並非正常、也非應長期存在的制度安排。

林淑芬指出，目前立法院各委員會訂購便當，均採按月結算付款，部分中小型便當業者因資金週轉壓力，無法負擔龐大的月結帳款，因此不願承接立法院訂單，導致各委員會可選擇的供應業者愈來愈少，增加立法院承辦人員採購作業的困難；另一方面，近年食材、包材、基本工資及送便當的運輸成本也持續上漲，100元便當已難以符合目前市場行情，行政院各機關已將會議便當採購上限調整為120元，立法院卻仍維持100元的標準，導致符合預算的店家日益減少，供餐選擇及供餐穩定性均受到影響。

林淑芬說，她要求立法院通盤檢視現行會議便當採購制度，包括檢討會議便當採購單價上限，以及研議縮短付款週期或提供更具彈性的付款方式，以符合目前採購實務，擴大供應業者參與意願，並確保委員會會議供餐的穩定性。