出席捷運三鶯線通車典禮 卓榮泰：昨天才接到這個行程...

上月淡江大橋通車引發中央地方角力，新北市長侯友宜曾未被告知出席通車祈福儀式活動引發爭議。今捷運三鶯線今通車，行政院長卓榮泰今出席活動時，卻意有所指表示，雖然昨天才接到這個行程，但我們把早上行程全部排除「我一定要來跟淡江大橋一樣的心情，祝賀新北市鄉親」，此番話中有話，也引發政治聯想。

卓榮泰在致詞時表示，剛侯市長的一席談話最後的重點他聽到了，新北還有8條線如天龍八步，這天龍八步將由中央地方好好努力達成，那麼新北市將會有189公里捷運路線，侯市長已經把我們台北市比下去了。

卓榮泰說，台北市捷運起步得快，但地理上沒有新北這麼大，新北市後來居上，在地方的努力跟中央的合作下，我們看到一條又一條的路線已成為全國路網最大最長，且也應該是將來最綿密的地方，這對新北市各項建設絕對有幫忙，對市民生活便利也是最大的助益。

卓榮泰更指，這個三鶯線還有美麗的代言人，他也要介紹土樹三鶯有兩位代言人蘇巧慧委員跟吳琪銘委員，也是我們土樹三鶯代言人，在立法院他經常面對質詢壓力，尤其一直跟他提國三的土城金城交流道，每次質詢都提出不同的進度要求，對新北建設如數家珍。

卓榮泰說，他特別恭喜新北市市民，從上個月的淡江大橋到這個月的三鶯線，新北市是月月有通車，區區有建設，這個工程非常艱鉅，要跨越高速公路及河川的各種地形，工程團隊歷經疫情，及缺工缺料、原物料上漲等，但這502億預算雖時間拉長錢卻沒增加，不增加政府的負擔，讓他非常感謝。

卓榮泰表示，三鶯線完成後會從頂埔站延伸到土城，也特別感謝我們蘇貞昌前院長在縣長及院長任內做了前瞻性的規劃，從頂埔到鶯歌三峽這條文化支線，且進到台北市到板南線的的信義計劃區，整個路程可節省20分鐘，將來又可延伸到桃園綠線連結，往南可到桃園機場跟航空城，這3個主軸將是北北桃千萬人民的生活圈，及文化、觀光產業以及整個生活便利的道路，謝謝工程團隊的努力。

卓榮泰強調，無論是淡江大橋或三鶯線，中央地方充分合作精神要一一落實，尤其新北市這個幅地最大人口最多，我們的萬大中和線、土城樹林線以及南北環，現在加上三鶯到八德的延伸，及國一五股北出北入匝道與林口交流道等，將是整個台灣劃定北北基桃產業生活區域發展潛能最大的地方，未來還有更多土地可開發，更多產業可進來，還有更多勤奮優秀的市民朋友們當作市政府及中央的後盾。

卓榮泰最後表示，我們雖然昨天才接到這樣的行程，但把早上的行程全部排除，他一定要來跟著淡江大橋一樣的心情，祝賀新北市鄉親，也為未來地方合作再立下一個宏願，讓台灣更發展，讓地方更進步，人民就會幸福安康。

捷運三鶯線今通車，行政院長卓榮泰出席通車典禮活動。記者潘俊宏／攝影