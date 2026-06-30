對鞭刑公投仍有疑慮 民眾黨憂衍生國賠訴訟、健保資源問題

年底九合一選舉進入倒數，在野黨提出五項公投提案，目前雙方各有支持與反對項目。民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳今天表示，國民黨團想要提出鞭刑入法公投，未來可能衍生行政訴訟、健保資源相關問題，民眾黨團經過考量後會作出最適切的決定。

在野黨近期接連提出多項公投案，藍營方面主打「鞭刑」、「反廢死」及「重啟核電」，白營則是聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰全數用於改善道路交通安全環境」。中選會主委游盈隆昨天舉行記者會表示，立法院應該考量選務系統承載能量，今年的公投數量是「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」，拜託朝野政黨推動公投時考量選務能量。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，針對游盈隆的說法，民眾黨團總召陳清龍回應，中選會最重要的任務，就是強化選務能量，而不是在對外放話，討論所謂公投數量，現行公民投票法並未規定提案數量，民眾黨團會繼續推動移轉投票、交通罰鍰全數用於交通改善等2案。

陳清龍也強調，民眾黨團提出移轉投票修法，主要限縮在總統副總統、立委選舉及全國性公投，「中選會不應該跟所謂九合一選舉混合在一起。」

邱慧洳表示，民眾黨團提出移轉投票、交通罰鍰公投案，國民黨團目前則是提出反廢死公投，未來可能還會想要推動鞭刑入法，兩公約有提到不能使用酷刑、不人道對待，聯合國相關規定也反映在我國刑法，目前採取的制裁手段比較偏向教化與校正，「鞭刑是刑罰學應報主義下的肉體懲罰，可能跟我國刑法體系格格不入。」

邱慧洳說，如果鞭刑執行過當，是否會有國賠問題，犯罪行為人使用司法資源對國家進行求償，可能會造成行政訴訟的負擔。此外，如果身體上帶有傷口，是否會使用健保資源，「使用鞭刑手段制裁犯罪行為人，是否會有相對應衍生的問題，亟待社會共同思考。」

邱慧洳表示，有關鞭刑入法公投，應該交由社會廣泛討論，目前仍然有待凝聚共識，「民眾黨團會在表決時做出最好的決定」，公民投票的目的就是凝聚社會共識，民眾黨團必須傾聽民意、了解社會脈動，「我們對公投議題秉持開放態度，並且接受社會輿情反應，未來搜集意見後，一定會從點線面考量，然後做出最適切的決定。」