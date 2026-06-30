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韓國瑜訪美獲高規格待遇 前外交官：告訴賴總統「你非美國唯一選擇」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜出訪美國，獲得高規格接待，會晤美國眾議院議長強生。駐紐西蘭前代表介文汲今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，認為美方傳遞重要訊息：除了接受國民黨反台獨的兩岸和平政策，也告訴民進黨，不要以為自己可以綁架美國。圖／「千秋萬事」提供
立法院長韓國瑜出訪美國，獲得高規格接待，會晤美國眾議院議長強生。駐紐西蘭前代表介文汲今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，認為美方傳遞重要訊息：除了接受國民黨反台獨的兩岸和平政策，也告訴民進黨，不要以為自己可以綁架美國。圖／「千秋萬事」提供

立法院長韓國瑜出訪美國，獲得高規格接待，會晤美國眾議院議長強生。駐紐西蘭前代表介文汲今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，認為美方傳遞重要訊息：除了接受國民黨反台獨的兩岸和平政策，也告訴民進黨，不要以為自己可以綁架美國。

介文汲分析，美國是給民進黨一個警告，「你不要以為你主張台獨、兩岸對立，美國就一定被你綁架」，也傳達一個非常重要的訊息，國民黨目前的兩岸政策是美國可以接受的。國民黨的兩岸和平、反對台獨的政策，基本上就是肯定，才會跟領導階層的人物見面。

介文汲指出，美國人這些年觀察，韓國瑜是比較成熟穩定，是「懂你、懂自己、也懂別人」的政治人物，強生沒有美國總統川普的點頭，不敢見韓國瑜，因為這是重大政策。中國國家主席習近平向川普表示，中美關係永遠不可能脫鉤的就是台灣問題，所以川普就會知道重點不在台灣，而在北京，川普非常需要北京在他選舉之前知道，中美關係都跟台灣綁定。

介文汲表示，賴清德總統已經把台灣的寶貝都獻到美國去了，而美國考慮的是美國利益，也不信任賴清德，認為是比陳水扁還麻煩的麻煩製造者，就用陳水扁的模式對賴清德。今天國民黨的兩岸政策是中國大陸接受的，美國現在就是肯定九二共識、反台獨、兩岸和平這三樣東西，賴清德是怎麼當選，還不就是講「我是台獨務實工作者」，現在也不講了，還天天講中華民國。

介文汲表示，賴清德已創紀錄，上任兩年多沒有辦法過境美國，被放到冰箱裡面，叫賴清德面壁思過。給國民黨的領導階層高規格，那就是要做對比，告訴賴清德「你非唯一的選擇」，不聽話的話，就是繼續在禁閉室裡關著。

針對民進黨立委郭昱晴遭爆，訪美期間都在「告洋狀」，指控國民黨惡意阻擋軍購、出賣美國利益等。介文汲表示，她根本搞不清楚狀況，把台灣人臉丟盡了，既然是台灣立法院代表團，出去就不要吵架很丟人，人家會看不起這個黨，民進黨應該用黨紀伺候她一下。

介文汲強調，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕各有所長，再加上台北市長萬安，力量非常大，民進黨每天都在發抖，這幾個人的光芒，「已經照著他眼睛，戴兩層墨鏡都覺得壓力很大了」，美國也不想說要支持民進黨，現在川普一個好朋友就是習近平，還說要再去一次中國大陸。民進黨岌岌可危。

韓國瑜 美國 賴總統 兩岸政策 台美 陳水扁

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