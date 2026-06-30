嘉市4連任前議員黃秋澤病逝 「市政抓漏師」謝幕各界不捨追念

嘉義市政壇傳來令人不捨消息，曾連任四屆市議員的前議員黃秋澤，凌晨因食道癌家中辭世，享壽68歲。黃秋澤妻子證實，丈夫罹患食道癌多年，近年長期臥病在床，清晨安詳離世，家屬陪伴在側。噩耗傳出後，地方政壇、昔日議會同僚及基層鄉親紛紛表達哀悼與不捨。

曾與黃秋澤共事多年的市議會副議長張榮藏表示，黃秋澤在議會問政期間態度認真、準備充分，每次質詢都言之有物，對市政發展十分關心，無論是民生建設、公共工程或市民權益，都勇於監督、積極發聲，是一位相當盡責的民意代表。對於他的辭世，讓昔日同事都深感惋惜，也失去認真問政的夥伴。

黃秋澤投入地方服務多年，政治生涯從基層出發，曾連任三屆興安里里長，累積深厚地方服務基礎。2001年投入市議員選舉並順利當選，2002年3月1日宣誓就職，之後一路連任四屆，直到2014年12月25日卸任，十餘年間始終活躍於議會，為地方爭取建設與民眾權益，深獲不少選民肯定。

出身里長的黃秋哲，始終秉持服務基層的理念，不論大小陳情，都親自協調、積極奔走，因此累積不少支持者。他在選舉期間更以市民跑步鞋作競選意象，象徵「不停歇服務市民」，並自稱是「市政抓漏師」，強調要找出市政缺失、替市民把關。他的質詢風格犀利，經常直指問題核心，要求市府改善施政，因此也留下鮮明的問政形象。

黃秋哲四屆議員選舉皆獲得高票支持，顯示其深耕地方、勤跑基層的努力受到市民認同。雖然卸下公職多年，但不少地方人士仍記得他積極服務、敢於監督的精神。如今黃秋澤因病辭世，昔日同僚、地方人士及鄉親紛紛表達追思，感念他多年來對嘉市公共事務的投入與奉獻。「市政抓漏師」人生謝幕，為嘉義地方政壇留下令人懷念的一頁。