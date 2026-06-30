快訊

甜到爆！日圓兌美元失守162關卡 國銀曝未來走勢

吳建豪神祕老婆真實身分曝光 日本歌手Emi Aramaki遭起底

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市4連任前議員黃秋澤病逝 「市政抓漏師」謝幕各界不捨追念

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政壇傳來令人不捨消息，曾連任四屆市議員的前議員黃秋澤，凌晨因食道癌家中辭世，享壽68歲。圖／取自黃秋澤臉書
嘉義市政壇傳來令人不捨消息，曾連任四屆市議員的前議員黃秋澤，凌晨因食道癌家中辭世，享壽68歲。圖／取自黃秋澤臉書

嘉義市政壇傳來令人不捨消息，曾連任四屆市議員的前議員黃秋澤，凌晨因食道癌家中辭世，享壽68歲。黃秋澤妻子證實，丈夫罹患食道癌多年，近年長期臥病在床，清晨安詳離世，家屬陪伴在側。噩耗傳出後，地方政壇、昔日議會同僚及基層鄉親紛紛表達哀悼與不捨。

曾與黃秋澤共事多年的市議會副議長張榮藏表示，黃秋澤在議會問政期間態度認真、準備充分，每次質詢都言之有物，對市政發展十分關心，無論是民生建設、公共工程或市民權益，都勇於監督、積極發聲，是一位相當盡責的民意代表。對於他的辭世，讓昔日同事都深感惋惜，也失去認真問政的夥伴。

黃秋澤投入地方服務多年，政治生涯從基層出發，曾連任三屆興安里里長，累積深厚地方服務基礎。2001年投入市議員選舉並順利當選，2002年3月1日宣誓就職，之後一路連任四屆，直到2014年12月25日卸任，十餘年間始終活躍於議會，為地方爭取建設與民眾權益，深獲不少選民肯定。

出身里長的黃秋哲，始終秉持服務基層的理念，不論大小陳情，都親自協調、積極奔走，因此累積不少支持者。他在選舉期間更以市民跑步鞋作競選意象，象徵「不停歇服務市民」，並自稱是「市政抓漏師」，強調要找出市政缺失、替市民把關。他的質詢風格犀利，經常直指問題核心，要求市府改善施政，因此也留下鮮明的問政形象。

黃秋哲四屆議員選舉皆獲得高票支持，顯示其深耕地方、勤跑基層的努力受到市民認同。雖然卸下公職多年，但不少地方人士仍記得他積極服務、敢於監督的精神。如今黃秋澤因病辭世，昔日同僚、地方人士及鄉親紛紛表達追思，感念他多年來對嘉市公共事務的投入與奉獻。「市政抓漏師」人生謝幕，為嘉義地方政壇留下令人懷念的一頁。

議員 食道癌

延伸閱讀

竹北市長綠黃合破局？王婉諭宣布備戰立委 強調無意角逐竹北市長

影／黃世杰發表桃園市長選舉主視覺 加碼敬老卡1200點

「笑著的地方」成絕響！高雄中正高中校長在校猝逝 師生不捨發文悼念

吳思瑤讚沈伯洋1999 游淑慧酸「可寫選市長1根鐵條故事」

相關新聞

韓國瑜訪美獲高規格待遇 前外交官：告訴賴總統「你非美國唯一選擇」

立法院長韓國瑜出訪美國，獲得高規格接待，會晤美國眾議院議長強生。駐紐西蘭前代表介文汲今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，認為美方傳遞重要訊息：除了接受國民黨反台獨的兩岸和平政策，也告訴民進黨，不要以為自己可以綁架美國。

嘉市4連任前議員黃秋澤病逝 「市政抓漏師」謝幕各界不捨追念

嘉義市政壇傳來令人不捨消息，曾連任四屆市議員的前議員黃秋澤，凌晨因食道癌家中辭世，享壽68歲。黃秋澤妻子證實，丈夫罹患食道癌多年，近年長期臥病在床，清晨安詳離世，家屬陪伴在側。噩耗傳出後，地方政壇、昔日議會同僚及基層鄉親紛紛表達哀悼與不捨。

夜會藍委商議無人機條例 盧秀燕強調：黨版要比行政院版本更優

國民黨立法院黨團自提2400億元無人機條例，台中市長盧秀燕昨（29日）晚特別北上，與數名藍委交換意見。盧今天受訪表示，無人機是台灣下一座護國神山，造山者要有決心和行動，國民黨版本比行政院版本更優、預算更高，希望政院和民進黨跟進。

卸任國民黨文傳會 尹乃菁：無法獲得鄭麗文充分授權

國民黨文傳會前主委尹乃菁日前請辭，新任主委由前立委陳以信接任。尹乃菁昨接受「飛碟晚餐」專訪時坦言，因無法獲得國民黨主席鄭麗文的充分授權而去職，「當有些部分動搖時，我會覺得應該是要離開的時候了」。當主持人王淺秋詢問「和鄭麗文還是不是姊妹淘？」尹乃菁未正面回應。

影／「全開麥」張善政禁炒房半價住宅買單嗎？過半不知對手是「他」

全開麥六都街訪正式啟動，第一站來到近年人口成長居六都前段班、平均年齡六都最年輕的桃園市。桃園市長張善政首創「可負擔住宅」政策，主打以市價約半價出售、可自住終身並具繼承安排，但限制封閉交易、售價原則不高於原承購價，以此防堵炒房。然而，行政院與內政部則持保留態度，強調《住宅法》規範社會住宅「只租不賣」。內政部認為桃園此舉涉及信託與融資等新興作法，目前正彙整各部會意見，因而延長審查。這起攸關青年安居的創新制度，不僅引發中央與地方的法制攻防，也實質連動地方首長大選的政治角力。

華府直擊／鄭麗文、韓國瑜訪美待遇大不同 釋出何種訊息

立法院長韓國瑜近日率跨黨派立委團訪美，美方高規格接待，韓國瑜不但在美國國會與多達40位聯邦參眾議員會面，也與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員見面，甚至在返台之前，還與川普政府中的要角、共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。