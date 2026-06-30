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夜會藍委商議無人機條例 盧秀燕強調：黨版要比行政院版本更優

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）昨晚夜會藍委，討論國民黨版本的無人機條例，她今天強調，造山者要有決心與行動，國民黨版本是目前最優版本，希望盡速通過。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）昨晚夜會藍委，討論國民黨版本的無人機條例，她今天強調，造山者要有決心與行動，國民黨版本是目前最優版本，希望盡速通過。記者陳敬丰／攝影

國民黨立法院黨團自提2400億元無人機條例，台中市長盧秀燕昨（29日）晚特別北上，與數名藍委交換意見。盧今天受訪表示，無人機是台灣下一座護國神山，造山者要有決心和行動，國民黨版本比行政院版本更優、預算更高，希望政院和民進黨跟進。

藍委黃健豪昨在臉書發文指出，與盧秀燕、藍委林沛祥、廖偉翔、賴士葆等人晚間會面，針對2400億元黨團版本無人機特別條例交換意見；他們主張，中央應該加大投入資源，支持產業研發、人才培育和供應鏈升級。

盧秀燕今天上午主持市政會議前受訪，她說，無人機或無人載具條例非常重要，關係到台灣要打造下一座護國神山，不管是國防自主工業，或是為了經濟產業；造山者要有決心、要有行動，她昨晚才特別北上，與部分藍委碰面，夜方面表達意見，一方面溝通整合、集思廣益。

盧秀燕指出，無人機特別條例關係到國防自主與下個世代經濟產業，希望能盡速審查通過，而國民黨主張的2400億元版本，比行政院和民進黨提出的2100億元更優，不僅預算高出300億元，對產業的鼓勵和補助也比政院版本更高、更寬，可以說是目前最好版本，希望中央跟進。

盧秀燕 無人機 行政院

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