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卸任國民黨文傳會 尹乃菁：無法獲得鄭麗文充分授權

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會前主委尹乃菁卸任後，昨首度「回娘家」飛碟晚餐接受廣播專訪。圖／飛碟聯播網提供
國民黨文傳會前主委尹乃菁卸任後，昨首度「回娘家」飛碟晚餐接受廣播專訪。圖／飛碟聯播網提供

國民黨文傳會前主委尹乃菁日前請辭，新任主委由前立委陳以信接任。尹乃菁昨接受「飛碟晚餐」專訪時坦言，因無法獲得國民黨主席鄭麗文的充分授權而去職，「當有些部分動搖時，我會覺得應該是要離開的時候了」。當主持人王淺秋詢問「和鄭麗文還是不是姊妹淘？」尹乃菁未正面回應。

尹乃菁卸任後，昨首度「回娘家」接受廣播專訪。她說，接任文傳會主委以來，身體狀況很累，免疫力下降都是事實，自己該做的事已經到了一個階段也挺好的，因此決定離開。文傳會主委很重要的工作是要能完整闡述黨主席的理念、想法，彼此要有充分信賴，不只要成為黨主席的化妝師，還要為全黨及參選人辯護。過程中「當有些部分動搖時，我會覺得應該是要離開的時候了」。

尹乃菁指出，她在「代表黨的部分」問題不大，主要是跟黨主席間有沒有充分授權，這是重要關鍵；黨發言人若無法得到充分授權「自己就該掂掂分量，是該換人來做」。她提到，過去看過最充分授權的政治人物，有高度自信、不擔心被外界形容成「地下部長」、「地下院長」的，就是連戰，他是一等一的政治人物。

尹乃菁在回應王淺秋詢問時也說，她跟鄭麗文肯定還是朋友，至於還是不是「姊妹淘」，她未正面回應。

尹乃菁說，她不會從政，更不會爭取不分區立委等職務，因此自己在黨內講話非常直，而且「國民黨是很嚇人的一個組織」，已經在野10年了，受限黨產遭凍結，編制人力很少，組織卻仍維持非常行政官僚體系的作業模式、決策很慢，導致沒有效率，「光上一個公文等簽呈下來，總統大選都打完了。」

尹乃菁 鄭麗文 國民黨 王淺秋 發言人

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