瓜地馬拉衛生部長訪台 林佳龍：盼深化台瓜公衛醫療合作

外交部長林佳龍29日在外交部歡迎瓜地馬拉共和國衛生部長巴諾亞（Joaquín Barnoya）及次長龔薩雷斯（Edgar Gonzáles）訪問台灣，並感謝兩人遠道來台參加即將登場的國合會成立30周年慶祝活動，分享台瓜公衛醫療合作成果。

林佳龍表示，他於2024年10月上任後不久率團訪問瓜地馬拉，當時巴諾亞部長陪同參訪台瓜合作建設的聖胡安德歐斯（San Juan de Dios）醫院新生兒大樓，並一同參與小朋友們的收涎儀式，至今仍印象深刻。

林佳龍指出，巴諾亞部長在會晤中轉達瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）對台灣長期協助瓜國醫療建設、醫事人才培育及公衛能力提升的感謝。2025年1月，國合會與台大醫院赴瓜國評估「乳癌防治體系強化計畫」；2月，則由我國駐瓜地馬拉張大使與巴諾亞部長完成「瓜地馬拉癌症專科醫院興建計畫合作協議」簽署，都是台瓜合作深化的重要里程碑。

林佳龍也特別感謝瓜地馬拉政府長期支持台灣參與國際組織。他表示，台瓜兩國擁有逾90年的深厚邦誼，這份友誼也落實在醫療、公衛、基礎建設、教育文化與人才培育等合作計畫中。

林佳龍表示，外交部積極推動「榮邦計畫」，將「智慧醫療與健康產業」列為八大旗艦項目之一。他也向巴諾亞部長表示，台灣已大幅提升友邦人才培育計畫的獎學金名額，而瓜地馬拉長期扮演中美洲醫療專科人才培訓中心的角色，未來應規劃讓聖胡安德歐斯醫院進一步成為台瓜及中美洲區域醫療人才培訓的重要基地，讓台灣的醫療專業與瓜國的區域角色相互結合。巴諾亞部長也對此表達認同。

林佳龍最後祝福巴諾亞部長訪台期間留下美好回憶，並期待未來有機會再次走訪擁有美麗馬雅文明的瓜地馬拉，與瓜國攜手共創繁榮未來。