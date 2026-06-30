張景森稱北市家長4成接送小孩「養出媽寶」 網友：南部就沒接送小孩?

行政院前政務委員張景森稱北市約4成家長用汽機車接送小孩，嘆「無怨無悔要養出媽寶！」北市長蔣萬安昨被問看法說，接送孩子主要考量，除爸媽覺得安全；二方面可能覺得這是親子相處蠻珍貴時間。張景森再度貼文稱酸這是「媽寶市長的『幸福接送論』。」

張景森的再度發文，也湧入上百網友留言熱議，有網友問「只有台北市才是家長接送的嗎？請問台灣那個縣市的家長，不是自己親自接送小孩子上下學？」還有網友也點名「高雄台南的家長不接送小孩子嗎？」「你覺得台南就沒有接送的問題嗎？」更有網友說，「毒駕越來越多，家長不擔心嗎？接送小孩不是只有台北的專利吧！」

甚至還有台北市民家長親自留言親曝接送小孩的兩個主要原因，一是通學路段交通不好，車子很多，甚至這名網友還說，台北日僑學校也常看到日本媽媽帶著小孩去上學，另外一個原因才是能多陪小孩上學，「同學們成為媽寶的比例，好像跟這個無關。」

張景森昨天再度在臉書發文說，蔣市長可能沒有看過自己的交通局做過的調查，家長接送孩子，確實是因為擔心台北市的治安及交通安全，擔心孩子不能安心走路上學。如果市長看過這份報告，該問的是「我在交通和治安方面真的做得不好嗎？為什麼家長們如此焦慮？我應該該怎麼做，可以讓父母親放心讓小孩子走路去上學？」

對於蔣萬安稱接送孩子可能是「親子相處蠻珍貴的時間」，張認為，這確實是逃避問題。親子相處當然重要，但孩子上學路上需要的，不只是被父母一路護送，而是學習認路、守規矩、判斷風險、和同學同行、逐步建立獨立生活能力。如果孩子住家到學校步行不到十分鐘，仍然每天被汽機車接送，這恐怕不是幸福，而是把孩子訓練成離開父母就不會生活的人。這種幸福論固然感人，但是失去教育小孩子的責任感！

張景森也說，他要勸勸蔣萬安市長面對這個問題，應該想到的是：如何建立安全通學路？如何改善學校周邊交通？如何減少校門口汽機車壅塞？如何設置行人優先區、通學巷、導護系統、社區見守、警察巡邏與交通工程改善？建議他可以參考日本市長們的做法，不是靠每個父母開車接送，而是靠通學路、集團登校、社區見守與學校安全體系，讓孩子可以在被社會支持的環境中學習獨立。