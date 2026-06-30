批政院蓄意誤導綁架業者 陳以信：把無人機當提款機

國民黨團版「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案昨出爐，遭行政院批評增加業者焦慮。國民黨文傳會主委陳以信今反批，行政院說法蓄意誤導無人機業者，根本是藉發展無人機之名，行「刷卡換現金」之實，企圖透過特別預算擴大政府舉債、破壞財政紀律。他砲轟民進黨「不要綁架業者，把『無人機當提款機』，用特別預算『刷卡換現金』！」

陳以信表示，國民黨一向支持提升國防戰力，也支持發展國產無人機產業，但支持國防絕不等於支持民進黨政府濫編特別預算。他說根據「預算法」第83條規定，國防特別預算是因應「戰爭或國防緊急設施」所設置的緊急例外制度，不應成為民進黨規避正常預算程序、逃避國會監督、破壞財政紀律的慣用工具。

陳以信指出，行政院聲稱採年度預算將排擠社福、教育，根本是刻意製造假議題、恐嚇人民。他指出今年國防預算已高達九千億元，明年國防預算可能編列超過一兆元，對比政院版五年2100億元，每年四百多億元的無人機預算，可能僅占明年度國防預算不到5%，而且新增部分可能遠不止400億元，為何還會排擠其他預算？陳以信批評行政院說法是欺瞞國人毫不可取，行政院真正增加是政府債務而非國防能力。

陳以信批評，民進黨執政以來，從疫情、前瞻建設到各項重大政策，動輒依賴特別預算，讓特別預算常態化、舉債制度化，早已嚴重侵蝕「預算法」精神。如今又企圖借無人機建軍之名，再開特別預算大門，無異於藉無人機「刷卡換現金」，把無人機變成政府的提款機，最後卻把債務留給下一代承擔。

陳以信強調，真正穩定國防自主產業發展的關鍵，在於政府提出長期、明確且可預期的採購規劃。他以自己也曾擔任國防召委經驗指出，國防預算中本有許多長期建軍預算是跨年度編列，例如潛艦國造就是。國防部也有五年建軍計畫等長期預算項目，他批評行政院說年度預算增加不確定性，是自打嘴巴沒有說服力。

陳以信指出，立法院國民黨團將很快公布國民黨版的無人機條例。他強調國民黨版的預算總額將比民進黨所提出的還多，並且無人機納入年度預算、接受立法院審議監督，同樣可以提供產業穩定訂單與發展信心，更能兼顧國防建設與財政紀律。