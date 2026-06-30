快訊

雙颱將生成！專家指它將是強而大的颱風 不排除靠近台灣

AI球探能找到下一個比利嗎？演算法翻轉巴西足球夢

吳建豪神祕老婆真實身分曝光 日本歌手Emi Aramaki遭起底

聽新聞
0:00 / 0:00

批政院蓄意誤導綁架業者 陳以信：把無人機當提款機

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報資料照片
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報資料照片

國民黨團版「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案昨出爐，遭行政院批評增加業者焦慮。國民黨文傳會主委陳以信今反批，行政院說法蓄意誤導無人機業者，根本是藉發展無人機之名，行「刷卡換現金」之實，企圖透過特別預算擴大政府舉債、破壞財政紀律。他砲轟民進黨「不要綁架業者，把『無人機當提款機』，用特別預算『刷卡換現金』！」

陳以信表示，國民黨一向支持提升國防戰力，也支持發展國產無人機產業，但支持國防絕不等於支持民進黨政府濫編特別預算。他說根據「預算法」第83條規定，國防特別預算是因應「戰爭或國防緊急設施」所設置的緊急例外制度，不應成為民進黨規避正常預算程序、逃避國會監督、破壞財政紀律的慣用工具。

陳以信指出，行政院聲稱採年度預算將排擠社福、教育，根本是刻意製造假議題、恐嚇人民。他指出今年國防預算已高達九千億元，明年國防預算可能編列超過一兆元，對比政院版五年2100億元，每年四百多億元的無人機預算，可能僅占明年度國防預算不到5%，而且新增部分可能遠不止400億元，為何還會排擠其他預算？陳以信批評行政院說法是欺瞞國人毫不可取，行政院真正增加是政府債務而非國防能力。

陳以信批評，民進黨執政以來，從疫情、前瞻建設到各項重大政策，動輒依賴特別預算，讓特別預算常態化、舉債制度化，早已嚴重侵蝕「預算法」精神。如今又企圖借無人機建軍之名，再開特別預算大門，無異於藉無人機「刷卡換現金」，把無人機變成政府的提款機，最後卻把債務留給下一代承擔。

陳以信強調，真正穩定國防自主產業發展的關鍵，在於政府提出長期、明確且可預期的採購規劃。他以自己也曾擔任國防召委經驗指出，國防預算中本有許多長期建軍預算是跨年度編列，例如潛艦國造就是。國防部也有五年建軍計畫等長期預算項目，他批評行政院說年度預算增加不確定性，是自打嘴巴沒有說服力。

陳以信指出，立法院國民黨團將很快公布國民黨版的無人機條例。他強調國民黨版的預算總額將比民進黨所提出的還多，並且無人機納入年度預算、接受立法院審議監督，同樣可以提供產業穩定訂單與發展信心，更能兼顧國防建設與財政紀律。

陳以信 無人機 國防預算 行政院 國民黨

延伸閱讀

陳以信批政院版無人機特別預算：給民進黨政府「刷卡換現金」

反制政院無人機條例 藍白今提版本

藍喊2,400億元加碼無人機採購 民眾黨也將提案 預計周五付委

國民黨無人機條例出爐 6年2400億元回歸年度預算

相關新聞

批政院蓄意誤導綁架業者 陳以信：把無人機當提款機

國民黨團版「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案昨出爐，遭行政院批評增加業者焦慮。國民黨文傳會主委陳以信今反批，行政院說法蓄意誤導無人機業者，根本是藉發展無人機之名，行「刷卡換現金」之實，企圖透過特別預算擴大政府舉債、破壞財政紀律。他砲轟民進黨「不要綁架業者，把『無人機當提款機』，用特別預算『刷卡換現金』！」

跛腳中選會主委的難為記者會

不同於過去一向謹言慎行的中選會主委作風，新任中選會主委游盈隆仍不改他政治學者直言性格，主動舉行記者會，力駁綠委「未審先判」，「史上最差中選會主委」的批評。游盈隆被批，主要是他曾說「年底公投綁大選已成必然趨勢」，這可是踩到民進黨政治攻防的紅線，但正如游所說的，「完全無關本人及中選會是否贊同這2項公投提案，呼籲我們全體選委會的同仁絕對不可掉以輕心，何錯之有？」

冷眼集／進擊的主委 慎守選務中立

中選會主委游盈隆上任不到兩個月，便直言「公投綁大選是必然趨勢」，引發綠營集體砲轟。從選務經濟的觀點，游說出真話，只是執政黨憂心公投成在野黨催票利器衝擊選情，因此成了「逆耳忠言」。不過，游盈隆也該調整「好發議論」的個性，例如對公投數量表達意見，一不小心就可能踩紅線，傷害全國最高選務機關的中立性。

游盈隆「公投三個受不了」說法 3黨不埋單

中選會主委游盈隆稱「公投綁大選已成趨勢」，昨再呼籲國會考量選務量能，今年公投數「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」，但三黨都不埋單。藍白立院黨團批評，法律並未限制公投成案數，應將政策決定權還給人民；民進黨團則說，不應在程序完成前就對結果和數量表態。

選務複雜 游盈隆：公投1個恰恰好 3個受不了

年底有九合一選舉，在野黨並提出五項公投提案。中選會主委游盈隆昨天主動舉行記者會表示，台灣九合一地方選舉是全世界最複雜選舉，考量過去台灣實施公投經驗，建議國會考量選務系統承載能量，今年公投數是「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」。

反制政院無人機條例 藍白今提版本

行政院提出二一○○億元「國防自主無人載具採購特別條例」草案後，上周在立法院遭藍白暫緩付委。國民黨立法院黨團、民眾黨團預計今天提出版本，藍版無人機條例匡列二四○○億元分六年編列，從年度預算支用，著重在發展無人機產業、獎勵措施與防弊機制等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。