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認定霸凌 楊珍妮明起停止所有職務

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院調查認定，政務委員、行政院貿易總談判代表楊珍妮部分行為構成職場霸凌，七月一日起停止其一切職務。圖／聯合報系資料照片
行政院調查認定，政務委員、行政院貿易總談判代表楊珍妮部分行為構成職場霸凌，七月一日起停止其一切職務。圖／聯合報系資料照片

行政院調查認定，政務委員、行政院貿易總談判代表楊珍妮部分行為構成職場霸凌，行政院長卓榮泰昨約見楊珍妮後，依據相關辦法，決定七月一日起停止其一切職務；楊珍妮發出聲明，重申調查報告欠缺正當程序，對於有心人士營造不平輿論，不排除採取法律途徑。

楊珍妮將於今日卸任，結束逾四十年公職生涯，外傳中經院經濟法制中心主任李淳將是接替人選。行政院發言人李慧芝指出，經貿談判辦公室目前運作，將由身兼外交部政次的江文若、經濟部政次陳明祺兩名副總談判代表，以及執行秘書徐崇欽處理日常業務。

李慧芝表示，台美經貿工作小組仍由行政院副院長鄭麗君召集並主持相關會議，持續推動台美經貿合作與各項談判工作。各項經貿事務均依既有機制穩健運作，不受個案影響，政府將持續維護國家整體利益，確保各項重要政策與對外談判工作順利推進。

楊珍妮霸凌案延燒逾三個月，起因為生前擔任副總談判代表的顏慧欣於今年三月因病驟逝，傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠，行政院隨後邀請外部委員調查，於廿六日公布結果，認定楊珍妮部分行為構成職場霸凌。楊則認為，調查報告欠缺正當程序，盼進一步調查公開真相。

據了解，卓揆曾在報告公布前給予楊珍妮「自行處理」的空間，兩人前天再度通話，但楊仍重申既有立場，並尊重卓揆處置。

李慧芝昨晚指出，卓揆廿九日約見楊珍妮，就上周五、廿六日行政調查結果進行談話，楊再度重申其於當日所發表的六點聲明，並表達將持續說明主張以捍衛個人名譽；依據「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，卓揆決定七月一日起停止楊的職務。

對於停止職務，楊珍妮透過聲明指出，對於這段期間一路陪伴支持她的長官以及經貿辦，表達誠摯謝意。

但她重申，調查欠缺正當程序，且主管因時勢環境等因素未採納同仁建議，或為推進會議打斷或制止同仁發言，均未逾越職務必要合理範圍，不能與歧視、侮辱言行等造成敵意或冒犯的不友善作為相提並論，或許有同仁因意見未獲採納而有失落感，但不能視為霸凌。

楊珍妮表示，經多方核對資料，判斷這段時間以來所有抹黑與放話，皆來自同一特定來源；過去部分媒體未審先判，指控推動ＣＰＴＰＰ不力、甚至排擠、給予下馬威，報告已明確指出前述指控無具體事證不成立，足證言論均屬虛構，是由特定有心人士刻意營造不公的輿論氛圍，不排除採取法律途徑以正視聽。

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