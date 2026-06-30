冷眼集／進擊的主委 慎守選務中立

中選會主委游盈隆上任不到兩個月，便直言「公投綁大選是必然趨勢」，引發綠營集體砲轟。從選務經濟的觀點，游說出真話，只是執政黨憂心公投成在野黨催票利器衝擊選情，因此成了「逆耳忠言」。不過，游盈隆也該調整「好發議論」的個性，例如對公投數量表達意見，一不小心就可能踩紅線，傷害全國最高選務機關的中立性。

游盈隆四月廿七日上任後，即馬不停蹄視察地方選委會，展現積極作風；相比前任主委李進勇，游盈隆面對時事話題不吝於表達意見，例如曾說現階段用國籍法處理陸配參政權牽強等，也讓人印象深刻。

游盈隆日前視察雲林縣選委會時，稱「公投綁大選已成必然趨勢」，引發民進黨立委排山倒海砲火。他不怯戰，並反擊綠營民代，一句「何錯之有」，也凸顯選務機關的獨立性。

但對於還在進行中的公投提案，游盈隆語冒金句「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」，出發點是怕重演二○一八年九合一選舉併辦公投、邊投邊開票的混亂，但身為最高選務機關代表，且中選會又對公投提案有准駁權力，公開對案件數量表達意見，難免令人質疑是否限制公投提案權，也與自己曾說「通過是原則、不通過是例外」的話有所扞格，並非妥適。

「進擊的主委」游盈隆樹立不同於以往中選會主委風格，令人耳目一新，但中選會最重要任務在於維持選務中立；主委展現「大砲」性格的同時，也必須拿捏分寸，務必堅守選務機關的獨立及中立。