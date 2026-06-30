卓揆處置霸凌案 楊珍妮五點聲明 喊有人抹黑

行政院長卓榮泰昨（29）日針對經貿辦霸凌案做出處置，宣布明日起停止政委楊珍妮職務。楊珍妮昨日再提五點回應，強調「主管未能採納同仁建議，不能視為霸凌」，調查報告事實不明，欠缺正當程序。

楊珍妮五點聲明強調，首先是事實不明，調查欠缺正當程序。她重申調查報告是基於少數人士片面之詞，尤其就認定成立霸凌的二項指控，並未提示證據、給予她任何說明或答辯機會，欠缺正當程序。

其次，她強調，開會時，如同仁建議或分析意見，因時勢環境等因素不可行而未獲採納；或開會時為掌握時間及避免偏離主題，打斷或制止同仁發言，均未逾越職務上必要合理範圍，或許有同仁因意見未獲採納而有失落感，但不能視為霸凌。

第三，楊珍妮表示，多方核對資料，判斷這段時間以來所有的抹黑與放話，皆來自同一特定來源，企圖帶領輿論方向並企圖影響調查結果。

第四，針對過去三個月來，部分媒體出現未審先判、排山倒海負面報導，指控推動CPTPP不力、缺乏計畫且無進展，甚至有排擠、給予下馬威等行為等，調查報告已明確指出前述指控皆無具體事證，對於傳遞此等訊息之人，不排除採取法律途徑。

最後，對於一路陪伴、支持並盡心協助她的長官、經貿辦同仁及相關單位夥伴，楊珍妮則表達謝意。