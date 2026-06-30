行政院長卓榮泰處置霸凌案 楊珍妮職務自7月1日起停止

針對政務委員楊珍妮經貿辦霸凌案，行政院昨（29）日宣布，院長卓榮泰約見楊珍妮後，楊珍妮仍重申捍衛個人名譽。調查小組已完成報告，依相關辦法，卓揆決定自7月1日起停止楊珍妮職務。

楊珍妮去職後，經貿辦總談判代表誰接棒，外界點名前駐歐盟代表李淳、經濟部前次長陳正祺有望接任。

行政院發言人李慧芝昨日表示，卓揆昨日約見楊珍妮，就上周霸凌案行政調查結果進行談話，楊珍妮再度重申上周發表的六點聲明，並表達將持續說明其主張，捍衛個人名譽。

行政院已依「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」組成調查小組，完成調查報告，卓榮泰昨宣布，自7月1日起停止楊珍妮職務。

前經貿辦副總談判代表顏慧欣今年3月因病辭世，她生前辭呈曝光，直指在經貿辦提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥，疑似遭楊珍妮霸凌。卓榮泰隨後證實辭呈為真，並展開霸凌案調查，上周結果出爐，12項調查事項，其中兩項構成職場霸凌，十項不成立，昨日卓揆做出處置。

外界關注楊珍妮去職對台美談判進展影響。李慧芝強調，各項經貿事務均依既有機制穩健運作，不受個案影響，政府持續維護國家整體利益，確保各項重要政策與對外談判工作順利推進。

經貿談判辦公室目前由兩位副總談判代表及執行秘書處理日常業務，台美經貿工作小組由行政院副院長鄭麗君召集並主持相關會議，持續推動台美經貿合作與各項談判工作。

顏慧欣在辭呈中曾對於政府爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）態度消極表達擔憂，也認為經貿辦公室肩負重要任務，完全沒有培養高階談判人才制度，人才出現嚴重斷層。