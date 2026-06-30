游盈隆「公投三個受不了」說法 3黨不埋單

中選會主委游盈隆稱「公投綁大選已成趨勢」，昨再呼籲國會考量選務量能，今年公投數「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」，但三黨都不埋單。藍白立院黨團批評，法律並未限制公投成案數，應將政策決定權還給人民；民進黨團則說，不應在程序完成前就對結果和數量表態。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，若連三個公投都嫌多，是不是以後乾脆限制只能一題，甚至不辦了？公投存在的目的，就是把重大政策的決定權交還給人民，而不是由行政機關替人民決定；把政策決定權真正還給人民，才是民主法治國家應有的態度。

國民黨立委洪孟楷表示，中選會的責任是把選務做好，而不是為自己的無能找藉口，限制人民依法行使公投權。

民眾黨團總召陳清龍說，無論是人民或立法院提出的公投案，公民投票法並未限制「公投綁大選」成案數量；但他認為是游盈隆出於善意。

民進黨團幹事長莊瑞雄批評，游盈隆的說法都不是單純的行政提醒，而是對仍在國會審議中的公投案提出價值判斷，難免讓外界質疑「有未審先開綠燈」或「未審先設框架」之嫌；中選會是依法審查、辦理選務的獨立機關，最重要的是公正。

對於公投提案，台中市長盧秀燕昨表示，有些犯罪像是虐童與重大詐欺，窮凶極惡、人神共憤，公投就是民意展現，她支持國民黨團提出的「鞭刑公投」，讓人民思考在亂世中，有的罪刑是否應加重其刑，一方面達到嚇阻作用，另一方面彰顯司法正義。