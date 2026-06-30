選務複雜 游盈隆：公投1個恰恰好 3個受不了

年底有九合一選舉，在野黨並提出五項公投提案。中選會主委游盈隆昨天主動舉行記者會表示，台灣九合一地方選舉是全世界最複雜選舉，考量過去台灣實施公投經驗，建議國會考量選務系統承載能量，今年公投數是「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」。

游盈隆昨舉行「向人民報告」記者會。針對日前稱「公投綁大選已成必然趨勢」，遭民進黨立委王義川批「史上最差中選會主委」、民進黨立委吳思瑤也質疑是未審先判，游盈隆先回應說，立法院已有兩項公投案逕付二讀及政黨協商，因此判斷立法院會提出公投案的態勢明顯，才說公投已成必然趨勢，「我講的是一種可能性」。他強調，該說法完全無關自己及中選會是否贊同這兩項公投案。

游盈隆強調，公投案審議，中選會依法行政，他呼籲各地選委會同仁，面對今年這場地方大選絕對不可掉以輕心，「何錯之有？」他說，中選會作為一個全國最高的選務機關，不應該接受這種毫無根據謾罵、指責跟抹黑，執政黨立委不分青紅皂白地指責他及中選會未審先判，純屬子虛烏有，且是不負責任的行為。

對於民眾黨推動移轉投票公投，游盈隆表示，民眾黨的提案主要限定在總統、立委及全國性公投實施不在籍投票，這必須獲得國會共識才能通過，目前他不知道實際情況，但他確實講過，九合一選舉加上不在籍投票肯定是場災難，沒有任何關心台灣民主的人會樂見此事發生；未來怎麼舉行不在籍投票，還有許多研究、溝通、建立共識的工作要做，這還不是最急切的事。

至於國民黨主推鞭刑、反廢死及重啟核電公投，媒體追問中選會對反廢死公投立場，是否再次否決反廢死公投？游盈隆回應，現階段立院的公投都還沒有最後定案，在沒有定案前，中選會不宜表態，他們會密切觀察後續發展。

立法院七月三日將針對三名中選會委員被提名人行使同意權。游盈隆表示，衷心希望三人都能順利過關，他有注意到法務部政務次長黃謀信的身分被質疑，但過去法務部政次兼任中選會委員所在多有，「我覺得這是多慮」。他並以電影「變形金剛」舉例，中選會本來應有九至十一名委員，現在只有八人，就像缺了一大塊的正派變形金剛，希望補滿三名委員。