新聞幕後／避重蹈軍購條例之亂 盧秀燕夜會藍委

國民黨立院黨團提出無人機條例草案，分六年編列二四○○億元。據了解，國民黨中央上周即拍板定調，無人機條例草案要比政院版二一○○億元還多，接著上周四、五，國民黨智庫與立委陳永康、黃健豪、葛如鈞等人密集商討版本，黨團版本昨天正式出爐。

國民黨主席鄭麗文訪美後，透露考慮自提無人機條例黨版，經密集討論，草案原則是支持國防自主、支持本土軍用無人機產業，且經費編列在年度預算、制定防弊措施等。據了解，為避免重蹈軍購條例路線之爭覆轍，黨中央指示智庫與立院黨團對接，與黨團總召傅崐萁等幹部、文傳會主委陳以信密切討論，另有幾位黨團成員也提出參考意見，最終擬定的草案版本，已獲得共識。

國民黨人士透露，黨版草案涵蓋急需補充採購大量的無人載具、發展無人機產業也有獎勵措施、技術轉移、提高國有化自製比率，還有跨部會整合，預算編列也比政院版還高，幾乎是全面兼顧的版本；同時，結合台灣精密機械、人工智慧、半導體、通訊電子業等產業鏈，發展成全球無人載具供應鏈中，占有全世界主導的戰略地位，這都是過去草案所沒有的。

國民黨人士表示，相較政院版只有採購，國民黨版的重點在於結合無人載具產業的發展與採購，提高國有化比率及防弊機制，足見國民黨對國防自主的重視，對產業界可說是最好的版本。

台中市長盧秀燕昨晚特別北上，與國民黨立委黃健豪、林沛祥、廖偉翔、賴士葆等人會面，商談草案內容。據與會人士轉述，立委賴士葆將提出版本，預算金額還會上調，而盧秀燕也支持。

據了解，由於無人機聚落多集中在中彰投，台中立委尤其倍感壓力，對台中市長參選人、副院長江啟臣更是重中之重，盧秀燕的積極發聲，其來有自。