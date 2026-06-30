反制政院無人機條例 藍白今提版本

行政院提出二一○○億元「國防自主無人載具採購特別條例」草案後，上周在立法院遭藍白暫緩付委。國民黨立法院黨團、民眾黨團預計今天提出版本，藍版無人機條例匡列二四○○億元分六年編列，從年度預算支用，著重在發展無人機產業、獎勵措施與防弊機制等。

國民黨團總召傅崐萁說，國民黨版本分六年編列二四○○億元，不像行政院版本「給綠友友一次買完」，而是納入無人機產業發展、給予產業租稅減免與鼓勵等，預算也可以對外採購無人機，但必須向立法院報告，條例主管機關為經濟部，用意在促進無人機產業發展。

民眾黨團將自提「強化國防自主暨無人機產業發展條例」草案，今舉行記者會對外說明，力拚排入本周五院會付委審查。民眾黨團總召陳清龍表示，主要著重在國防自主及無人機產業發展，回歸年度預算，採購金額未做額度限制。

國民黨團版「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案昨出爐，主管機關為經濟部；國防部須訂定無人載具防衛體系的中長期發展目標，應每二年滾動檢討一次；經濟部須會同國防部，每年向立法院提出無人機產業發展報告。

國民黨團版草案還規定，無人載具生產基地應分布於至少三個不同縣市，不得集中於單一地理區域；國防部應會同地方政府，在這三處地理區域，規畫至少三處「軍民共用測試場域」，供軍方及民間業者共同使用，進行無人機飛控、抗干擾等作戰模擬測試。

有別於行政院無人機版本指名採購濱海監偵型、攻擊型無人機等，國民黨團版草案無列出採購武器項目，但增列防弊機制，單一無人機採購金額超過新台幣一億元，主管機關應於決標後卅日內向立院提出書面報告。

國民黨團版草案還要求，軍用無人載具採購應訂「國產化比率」目標，條例實施二年內，軍用商規無人機國產化比率須達百分之五十；條例實施四年後，國產化比率須達百分之八十以上。草案也明定，經濟部須給予無人機載具關鍵零組件國產化產業補助與獎勵。

李文忠：藍版比政院版高明

民進黨籍退輔會前副主委李文忠說，國民黨團草案特點在兼顧產業發展及國防需求；以經濟部為主管機關；建構「量大、價廉、智慧化、分布式」發展策略；跳脫特別預算的非常態模式，改採法制化方式，建立以年度預算支持的推動機制；強化國會監督；要求定期報告，建立資安及供應鏈安全標準、認證。他認為，整體而言，藍營版本優於政院版，比政院版完整且高明，二者可折衷、合併，「如果國民黨多做這種正事，過度親中、不支持國防的形象，必能大幅改變」。