快訊

法說會前的「最後上車機會」 外資啟動台積電新一波目標價上修潮

美股早盤／美光、SanDisk下殺 但三大指數上揚、台積電ADR漲2%

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委提案刪「大陸地區旅費」 陸委會：仍有交流訪視

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
圖為陸委會主委邱垂正。記者謝守真／攝影
圖為陸委會主委邱垂正。記者謝守真／攝影

立法院內政委員會29日審查陸委會等單位115年度預算案，國民黨立委王鴻薇提案刪減「大陸地區旅費」19.1萬元，主張基於陸委會「危邦不入」風險評估應刪除相關出訪經費，作出示範作用。陸委會主委邱垂正回應，相關經費除用於對港澳駐地業務訪視，也會在今年讓兩批港澳雇員返台。他並強調在派駐受限、人力調整情況下仍有實際需求。

王鴻薇提案，刪減陸委會預算案當中基本行政工作維持的「業務費」之「大陸地區旅費」的19.1萬元。現場書面資料顯示，陸委會114年度派員前往北京、上海、山西、四川、黑龍江、澳門、香港等地，但基於陸委會「危邦不入」的風險評估，應以身作則保護我國公務員，應全數減列該項大陸地區旅費。

王鴻薇說，陸委會一再強調赴陸或遭大陸國安單位盤查等風險，提醒公務人員與公教人員減少赴陸。在此下，陸委會理應以身作則，發揮示範作用。若政策方向是「避免往來或降低風險」，那麼相關預算編列就應重新檢視，甚至考慮全面刪除，藉此達到示範作用效果比媒宣更好。

邱垂正回應，陸委會一再呼籲軍公教赴陸旅遊要注意安全，不是說不能去，而是要完成請假程序。他稱，陸委會確實有許多和大陸進行交流、協商、溝通的事情，截至目前為止，仍然有隨團赴陸進行溝通的需要。他並指，相關經費還用於最近讓港澳雇員回台述職及進行交流。

邱垂正指，陸委會在香港有44位雇員，還有澳門10幾位雇員回到台灣，今年是第一次回來。他稱，陸委會時常到港澳兩個駐地進行業務的訪視，也會用到大陸地區旅費，因此陸委會對此預算有實際需要。「雖然危邦不入」，但陸委會基於保衛國家安全、維護國人權益，有必要與大陸進行必要溝通。

陸委會港澳蒙藏處處長盧長水解釋，陸委會的大陸地區旅費當中，超過一半以上由港澳蒙藏處編列，占了超過56％。對於旅費用途，他說，這分成三部分，第一是從110年8月以後，陸委會在香港已無派駐國內官員，而澳門僅剩下兩位官員。在疫情之後，陸委會希望雇員要返台教育訓練，以了解台灣對港澳政策。

盧長水說，在維持館務運作不中斷的情形下，今年希望辦兩梯次港澳雇員返台，此前已有一梯次返台，若預算許可，下半年還會辦第二梯次，讓所有派駐的雇員都能夠返台，以了解政府的港澳政策，並加強業務精進和教育訓練。依照陸委會的駐館督導計劃，每年都要去兩個港澳外館進行業務檢查（包括所有這些執行的所謂資安、採購等），規劃最近就會第一批去，後續的話會有第二批。此外，還有官員隨團赴港澳。

圖為陸委會港澳蒙藏處處長盧長水。記者謝守真／攝影
圖為陸委會港澳蒙藏處處長盧長水。記者謝守真／攝影

陸委會 大陸 王鴻薇

延伸閱讀

梁文傑「鳳梨釋迦」爭議延燒 王鴻薇提刪陸委會特別費

駁張榮恭說法 邱垂正：陸委會非國民黨附隨組織

邱垂正：陸委會不是國民黨附隨組織 現階段任務是維持兩岸現狀

影／沒有台獨問題 邱垂正：政府政策是不卑不亢維持現狀

相關新聞

楊珍妮停職前再發聲明！批有心人士未審先判 不排除採法律途徑

行政院政務委員、貿易總談判代表楊珍妮，因部分行為被政院認定構成職場霸凌，7月1日起停職。楊珍妮今晚透過聲明表示，調查欠缺正當程序，主管未能採納同仁建議不能視為霸凌，她並質疑外界抹黑來自特定來源，企圖影響結果，對於有心人士未審先判，不排除採取法律途徑。

盧秀燕北上夜會藍委 針對無人機條例交換意見

國民黨團明天將提出無人機條例草案，台中市長盧秀燕今晚北上與國民黨立委黃健豪、林沛祥、廖偉翔、賴士葆等人會面，商談無人機條例草案。黃健豪指出，他們在立法院將全力推動相關法案，爭取更多資源投入中部、投入台灣無人機產業。

英國大報專訪 台駐英代表談北京跨境鎮壓：新使館「地下密室」恐關台灣人

英國大報之一「每日電訊報」今天刊登對駐英國代表姚金祥的專訪。姚金祥談及北京的跨境鎮壓、長臂管轄對台灣民眾和政治人物構成威...

綠719改選權力核心 中執委35搶30席 邱志偉擬接捧中評會主委

民進黨7月19日將舉行全代會改選最高權力核心中常委、中執委與中評委。民進黨今天公布登記參選名單，中執委共35人競逐30席名額，再由30位中執委互選出10席中常委；中評委共13人爭奪11席名額，再選出1人擔任主委；參選人資格將於7月1日中執會審議後確定。

獨／民眾黨團無人機產業發展條例出爐 力拚列周五院會付委審查

行政院會先前通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨與民眾黨立法院黨團都有意自提版本。民眾黨團總召陳清龍今天表示，民眾黨團將提出無人機發展條例草案，主要著重在國防自主及無人機產業發展，採購金額未做額度限制，力拚排入本周五立法院會議程。

楊珍妮涉職場霸凌案 卓揆決定7/1起停止其政委職務

行政院調查認定，政務委員、行政院貿易總談判代表楊珍妮部分行為構成職場霸凌，使副總談判代表顏慧欣與工作夥伴身處冒犯性工作環境。行政院指出，行政院長卓榮泰今日約見楊珍妮，並依據相關辦法，決定7月1日起停止楊珍妮政務委員職務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。