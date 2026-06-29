藍委提案刪「大陸地區旅費」 陸委會：仍有交流訪視

立法院內政委員會29日審查陸委會等單位115年度預算案，國民黨立委王鴻薇提案刪減「大陸地區旅費」19.1萬元，主張基於陸委會「危邦不入」風險評估應刪除相關出訪經費，作出示範作用。陸委會主委邱垂正回應，相關經費除用於對港澳駐地業務訪視，也會在今年讓兩批港澳雇員返台。他並強調在派駐受限、人力調整情況下仍有實際需求。

王鴻薇提案，刪減陸委會預算案當中基本行政工作維持的「業務費」之「大陸地區旅費」的19.1萬元。現場書面資料顯示，陸委會114年度派員前往北京、上海、山西、四川、黑龍江、澳門、香港等地，但基於陸委會「危邦不入」的風險評估，應以身作則保護我國公務員，應全數減列該項大陸地區旅費。

王鴻薇說，陸委會一再強調赴陸或遭大陸國安單位盤查等風險，提醒公務人員與公教人員減少赴陸。在此下，陸委會理應以身作則，發揮示範作用。若政策方向是「避免往來或降低風險」，那麼相關預算編列就應重新檢視，甚至考慮全面刪除，藉此達到示範作用效果比媒宣更好。

邱垂正回應，陸委會一再呼籲軍公教赴陸旅遊要注意安全，不是說不能去，而是要完成請假程序。他稱，陸委會確實有許多和大陸進行交流、協商、溝通的事情，截至目前為止，仍然有隨團赴陸進行溝通的需要。他並指，相關經費還用於最近讓港澳雇員回台述職及進行交流。

邱垂正指，陸委會在香港有44位雇員，還有澳門10幾位雇員回到台灣，今年是第一次回來。他稱，陸委會時常到港澳兩個駐地進行業務的訪視，也會用到大陸地區旅費，因此陸委會對此預算有實際需要。「雖然危邦不入」，但陸委會基於保衛國家安全、維護國人權益，有必要與大陸進行必要溝通。

陸委會港澳蒙藏處處長盧長水解釋，陸委會的大陸地區旅費當中，超過一半以上由港澳蒙藏處編列，占了超過56％。對於旅費用途，他說，這分成三部分，第一是從110年8月以後，陸委會在香港已無派駐國內官員，而澳門僅剩下兩位官員。在疫情之後，陸委會希望雇員要返台教育訓練，以了解台灣對港澳政策。

盧長水說，在維持館務運作不中斷的情形下，今年希望辦兩梯次港澳雇員返台，此前已有一梯次返台，若預算許可，下半年還會辦第二梯次，讓所有派駐的雇員都能夠返台，以了解政府的港澳政策，並加強業務精進和教育訓練。依照陸委會的駐館督導計劃，每年都要去兩個港澳外館進行業務檢查（包括所有這些執行的所謂資安、採購等），規劃最近就會第一批去，後續的話會有第二批。此外，還有官員隨團赴港澳。